Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, у період з 17 по 23 лютого ці хвороби діагностували у 249 344 українців, що на 20% більше, ніж тижнем раніше, передає 24 Канал.

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В яких областях найбільше хворих

У трьох областях – Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій – спостерігається перевищення епідемічного порогу, який визначає, чи можна вважати ситуацію епідемією.

Ще у 14 регіонах країни, зокрема у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях, рівень захворюваності залишається середнім.

Натомість у Дніпропетровській та Миколаївській областях стан залишається на низькому рівні. У Києві та інших регіонах спостерігають передепідемічний рівень захворюваності, ситуація наразі стабільна.

Летальні випадки та госпіталізація

Протягом тижня з ускладненнями було госпіталізовано близько 7 тисяч осіб, однак, за даними МОЗ, такий рівень госпіталізацій не є критичним.

Фахівці зазначають, що поширення ГРВІ пов’язане з активною циркуляцією вірусів грипу, які були зафіксовані у 22 регіонах України. З початку року від ускладнень захворювань зареєстровано 25 летальних випадків.

Медики наголошують, що вакцинація є одним із найефективніших способів профілактики та зменшення ризику серйозних ускладнень грипу і COVID-19. Щеплення проти грипу можна зробити не лише на початку, а й упродовж усього епідемічного сезону.