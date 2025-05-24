Вчені все частіше б'ють на сполох: дослідження показують, що деякі емульгатори можуть порушувати баланс мікрофлори кишківника, пошкоджувати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту й спричиняти хронічні запалення, передає 24 Канал.

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Емульгатор полісорбат 80 – один із численних стабілізаторів, що активно використовуються в харчовій промисловості, зокрема в морозиві, соусах і дієтичних продуктах. Серед подібних речовин – також карагенан, карбоксиметилцелюлоза, мальтодекстрин.

Де "ховається" небезпека

Емульгатори залишаються майже всюди: навіть у продуктах із позначкою "натуральні". Часто їхні назви маскуються або взагалі не згадуються у відкритих списках FDA. Тим часом окремі споживачі, які мають захворювання кишківника, намагаються виключати такі речовини зі свого раціону й переконують, що це приносить більше користі, ніж медикаменти.

Що кажуть виробники

Їх позиція незмінна, вони переконують, що емульгатори безпечні, схвалені FDA і забезпечують стабільність продуктів. Але, як зауважив колишній керівник FDA Роберт Каліфф, сьогодні питання не в негайних реакціях, а в довгострокових наслідках. А мікробіом, який десятиліттями залишався поза увагою, може виявитися ключем до переосмислення всього підходу до харчової безпеки.