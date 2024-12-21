Опитування британських дослідників на кінець 2024 року виявило, що третина опитаних британців у разі застуди усе ще обирають ті ж способи порятунку, що і минулоріч, інформує 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Чому взимку хочеться більше їсти та як з цим боротись

Найпопулярнішими домашніми засобами від застуди цього року стали гарячий мед і лимон, полоскання горла солоною водою і приймання ванни. У десятку також увійшли курячий суп, імбирний чай і вживання в їжу часнику.

Детальніше про опитування

В дослідженні взяли участь 2 000 дорослих. З них понад третина вважає, що ці засоби передавалися у спадок у їхній родині і вже довели свою ефективність. Майже половина, а саме 48% респондентів кажуть, що найімовірніше скористаються ними знову.

Водночас учені застерігають, що людям слід бути обережнішими, покладаючись на такі засоби. Деякі з них – "просто бабусині казки".

Кашель діагностувати і лікувати самотужки буває складно

43% людей відповіли, що їм буває складно визначити тип кашлю, і для 80% людей це ускладнює вибір ліків.

При цьому багато учасників розповіли, що ранніми ознаками кашлю вважають пиршіння в горлі і зміну тону голосу. Однак понад 4 з 10 не змогли розпізнати біль у горлі як початковий симптом застуди.

І ось, коли у 30% опитаних з'явлються ознаки кашлю, вони вдаються до натуральних засобів, а чверть одночасно використовує безрецептурні препарати.

10 найпопулярніших домашніх засобів лікування