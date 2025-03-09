Наукові дослідження показують, що лайка може зменшувати больові відчуття, інформує 24 Канал. Тепер фахівці намагаються з’ясувати, як саме це працює та чи можна використовувати цей ефект у медицині.

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Чому лайка допомагає переносити біль

Дослідниця психології Оксфордського університету Оллі Робертсон у коментарі The Washington Post наголосила: "Лайка справді має силу. Вона допомагає нам переносити біль".

Ще у 2009 році дослідник Річард Стівенс із Університету Кіла провів експеримент, у якому учасники тримали руки в крижаній воді та при цьому повторювали або лайливе слово, або нейтральне. Виявилося, що ті, хто використовував нецензурні слова, значно довше витримували холод і повідомляли про менше відчуття болю.

Професор фізичної терапії Нік Вашмут із Самфордського університету досліджує можливість застосування лайливих слів у клінічній практиці. Його мета – зрозуміти, які фактори впливають на знеболювальний ефект нецензурної лексики:

частота використання лайки у повсякденному житті,

вік людини,

сила емоційного забарвлення слова,

оточення, у якому воно вживається.

Вашмут навіть припускає, що в майбутньому можна буде "призначати" певні слова для полегшення болю. Дослідник радить вибирати слова, які природно вихоплюються в момент болю. Якщо ж таке слово важко придумати, можна використати одне з найпоширеніших лайливих слів.

Ключові рекомендації:

вимовляти слово в рівномірному темпі (раз на секунду або раз на три секунди),

дотримуватися нормальної гучності,

використовувати слова, які викликають у вас сильні емоції.

Поки що невідомо, чи працює цей ефект, якщо лайку вимовляти подумки. Отже, наступного разу, коли ви випадково вдаритеся, не стримуйтеся – наука на вашому боці!