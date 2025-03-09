Научные исследования показывают, что ругань может уменьшать болевые ощущения, информирует 24 Канал. Теперь специалисты пытаются выяснить, как именно это работает и можно ли использовать этот эффект в медицине.

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Почему ругань помогает переносить боль

Исследовательница психологии Оксфордского университета Олли Робертсон в комментарии The Washington Post подчеркнула: "Ругань действительно имеет силу. Она помогает нам переносить боль".

Еще в 2009 году исследователь Ричард Стивенс из Университета Кила провел эксперимент, в котором участники держали руки в ледяной воде и при этом повторяли или ругательное слово, или нейтральное. Оказалось, что те, кто использовал нецензурные слова, значительно дольше выдерживали холод и сообщали о меньшем ощущении боли.

Профессор физической терапии Ник Вашмут из Самфордского университета исследует возможность применения бранных слов в клинической практике. Его цель – понять, какие факторы влияют на обезболивающий эффект нецензурной лексики:

частота использования ругани в повседневной жизни,

возраст человека,

сила эмоциональной окраски слова,

окружение, в котором оно употребляется.

Вашмут даже предполагает, что в будущем можно будет "назначать" определенные слова для облегчения боли. Исследователь советует выбирать слова, которые естественно выхватываются в момент боли. Если же такое слово трудно придумать, можно использовать одно из самых распространенных бранных слов.

Ключевые рекомендации:

произносить слово в равномерном темпе (раз в секунду или раз в три секунды),

придерживаться нормальной громкости,

использовать слова, которые вызывают у вас сильные эмоции.

Пока что неизвестно, работает ли этот эффект, если ругань произносить мысленно. Так что, следующий раз, когда вы случайно ударитесь, не сдерживайтесь – наука на вашей стороне!