Кожна нирка містить приблизно мільйон нефронів – мікроскопічних фільтрів із канальцями. Завдяки їхній роботі нирки не лише видаляють відходи, але й повертають корисні речовини назад в організм. Усе непотрібне перетворюється на сечу, повідомляє 24 Канал з посиланням на UpToDate.

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Для об’єктивного аналізу роботи нирок використовується речовина, яка повністю виводиться із сечею і має однакові показники у крові та сечі. Найкраще для цього підходить молекула креатиніну – продукт розпаду креатину, який активно використовується м’язами для енергії. Після виконання своєї функції креатинін повністю виводиться з організму із сечею.

Коли потрібний аналіз

Дослідження швидкості клубочкової фільтрації допомагає виявити захворювання нирок на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Аналіз також корисний для пацієнтів із хронічними хворобами нирок або іншими патологіями, що пошкоджують ці органи, для моніторингу їх стану.

Захворювання нирок часто не мають явних симптомів на початкових стадіях. Тому ШКФ рекомендується здавати людям із груп ризику, наприклад, тим, у кого діагностовано діабет чи гіпертонію. Також аналіз показаний за наявності таких симптомів:

зміна частоти сечовипускання;

сухість і свербіж шкіри;

хронічна втома;

судоми в м’язах;

набряки ніг і ступнів;

нудота та блювання;

втрата апетиту.

Підготовка до тесту

Тест на ШКФ чутливий до зовнішніх факторів. Важливо заздалегідь проконсультуватися з лікарем, щоб мінімізувати вплив ліків чи харчування на результати.

Підготовка залежить від типу аналізу. Якщо потрібний аналіз крові на креатинін, спеціальної підготовки не потрібно. Для аналізу сечі знадобиться стерильний контейнер зі 100 мл добової сечі. Сечу збирають наступним чином:

Вранці випорожніть сечовий міхур, не зберігаючи сечу, і зафіксуйте час. Упродовж наступного дня і ночі збирайте всю сечу у великий контейнер, зберігаючи його у холодильнику. Вранці перелийте 100 мл зі зібраного об’єму у стерильний контейнер і віднесіть до лабораторії, де також здайте кров.

Процедура аналізу

Аналіз крові проводиться стандартно: у процедурному кабінеті з вени беруть зразок. Цей метод простий і швидкий. Збір сечі потребує дотримання правил, таких як відмова від м’ясних продуктів за добу до початку збору.

Як трактувати результати

Розрахунок ШКФ проводиться за допомогою калькуляторів, виходячи з рівня креатиніну та даних про пацієнта: вік, стать, вага, зріст і раса. Оцінка результатів:

90 і більше – нормальна робота нирок або легке ушкодження без порушень.

89 – 60 – ушкодження нирок, однак без значних порушень їх функцій.

59 – 15 – зниження функцій нирок, можливі симптоми захворювання.

Менше 15 – ниркова недостатність, яка потребує негайного втручання.

Важливе уточнення

Перед аналізом у лабораторії дізнайтеся, чи потрібно приносити весь об’єм сечі, чи достатньо частини. Деякі лабораторії вимагають перелити 50 мл у окремий контейнер.

Лікування призначається не за результатами аналізу, а для корекції виявлених захворювань. Тому важливо вчасно пройти обстеження та проконсультуватися з лікарем.