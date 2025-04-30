Каждая почка содержит примерно миллион нефронов – микроскопических фильтров с канальцами. Благодаря их работе почки не только удаляют отходы, но и возвращают полезные вещества обратно в организм. Все ненужное превращается в мочу, сообщает 24 Канал со ссылкой на UpToDate.

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Для объективного анализа работы почек используется вещество, которое полностью выводится с мочой и имеет одинаковые показатели в крови и моче. Лучше всего для этого подходит молекула креатинина – продукт распада креатина, который активно используется мышцами для энергии. После выполнения своей функции креатинин полностью выводится из организма с мочой.

Когда нужен анализ

Исследование скорости клубочковой фильтрации помогает выявить заболевания почек на ранних стадиях, когда лечение является наиболее эффективным. Анализ также полезен для пациентов с хроническими болезнями почек или другими патологиями, повреждающими эти органы, для мониторинга их состояния.

Заболевания почек часто не имеют явных симптомов на начальных стадиях. Поэтому СКФ рекомендуется сдавать людям из групп риска, например, тем, у кого диагностирован диабет или гипертония. Также анализ показан при наличии таких симптомов:

изменение частоты мочеиспускания;

сухость и зуд кожи;

хроническая усталость;

судороги в мышцах;

отеки ног и ступней;

тошнота и рвота;

потеря аппетита.

Подготовка к тесту

Тест на СКФ чувствителен к внешним факторам. Важно заранее проконсультироваться с врачом, чтобы минимизировать влияние лекарств или питания на результаты.

Подготовка зависит от типа анализа. Если нужен анализ крови на креатинин, специальной подготовки не требуется. Для анализа мочи понадобится стерильный контейнер со 100 мл суточной мочи. Мочу собирают следующим образом:

Утром опорожните мочевой пузырь, не сохраняя мочу, и зафиксируйте время. В течение следующего дня и ночи собирайте всю мочу в большой контейнер, храня его в холодильнике. Утром перелейте 100 мл из собранного объема в стерильный контейнер и отнесите в лабораторию, где также сдайте кровь.

Процедура анализа

Анализ крови проводится стандартно: в процедурном кабинете из вены берут образец. Этот метод простой и быстрый. Сбор мочи требует соблюдения правил, таких как отказ от мясных продуктов за сутки до начала сбора.

Как трактовать результаты

Расчет СКФ проводится с помощью калькуляторов, исходя из уровня креатинина и данных о пациенте: возраст, пол, вес, рост и раса. Оценка результатов:

90 и более – нормальная работа почек или легкое повреждение без нарушений.

89 – 60 – повреждение почек, однако без значительных нарушений их функций.

59 – 15 – снижение функций почек, возможные симптомы заболевания.

Менее 15 – почечная недостаточность, которая требует немедленного вмешательства.

Важное уточнение

Перед анализом в лаборатории узнайте, нужно ли приносить весь объем мочи, или достаточно части. Некоторые лаборатории требуют перелить 50 мл в отдельный контейнер.

Лечение назначается не по результатам анализа, а для коррекции выявленных заболеваний. Поэтому важно вовремя пройти обследование и проконсультироваться с врачом.