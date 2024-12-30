Вії, ймовірно, виконують безліч завдань, пов’язаних із захистом очей. Проте точні їхні функції, такі як затримка пилу та фільтрація повітря, досі залишаються предметом обговорення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Advances.

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Нове дослідження функцій вій

У Технічному інституті фізики та хімії Китайської академії наук провели детальний аналіз характеристик людських вій і встановили, що їхнє основне завдання полягає у швидкому та ефективному видаленні рідини, що сприяє збереженню чіткості зору.

Вчені з’ясували, що вії складаються з гідрофобного, вигнутого, гнучкого масиву волокон, покритих мікрохраповинами, а їхня форма нагадує брахістохрону – криву, що забезпечує найменший час спуску.

Вії допомагають відштовхувати воду від очей

У дослідженні також оцінили взаємодію між водою та гнучкою волокнистою структурою вій, а також виявили механізми, що контролюють напрямок перенесення рідини та тривалість контакту крапель з асиметричними структурами волосинок на різних масштабах. Вчені розробили кількісну модель для розрахунку пружних сил, що діють на волоконний масив.

Раніше гідродинамічні переваги вій не отримували належної наукової уваги, попри очевидне відновлення чіткості зору після потрапляння значної кількості рідини в очі, наприклад, після умивання або під час інтенсивного потовиділення.

Це дослідження може стати основою для створення не лише естетично привабливих, але й функціонально корисних накладних вій, а також для розробки водонепроникних і вологозахищених пристроїв для отримання зображень.