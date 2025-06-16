Чому дієти призводять до депресії та як цього можна уникнути

Низьковуглеводні дієти вже давно вважаються ефективним способом схуднути й покращити обмін речовин. Та мало хто замислюється: як такі зміни в харчуванні впливають на наш психологічний стан?

Відповісти на це питання спробували автори масштабного дослідження, опублікованого у престижному Journal of Psychiatric Research. Висновки вражають: не сама низьковуглеводна дієта, а саме якість продуктів у раціоні визначає, чи збережете ви гарний настрій, пише 24 Канал.

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Види низьковуглеводного харчування

Група науковців із Китаю проаналізувала спосіб життя майже 29 тисяч дорослих, які брали участь у національному опитуванні з 2005 по 2018 рік. Для точності всі низьковуглеводні раціони поділили на три категорії:

OLCD – стандартна низьковуглеводна дієта, коли просто скорочуються вуглеводи, а натомість збільшується кількість жирів і білків.

HLCD – "здоровий" варіант низьковуглеводного харчування з акцентом на рослинні білки, ненасичені жири й мінімум оброблених вуглеводів.

ULCD – "нездоровий" низьковуглеводний раціон з переважанням тваринних білків, насичених жирів і майже повним виключенням корисних джерел вуглеводів – фруктів, бобових, цільних злаків.

Яка дієта викликає депресію

Психологічний стан учасників науковці оцінювали за шкалою PHQ-9 – це інструмент, який широко використовують для виявлення симптомів депресії. Бал у 10 і більше вважається тривожним сигналом. Ось основні результати:

Ті, хто частіше дотримувався здорової низьковуглеводної дієти (HLCD), рідше стикалися з ознаками депресії – ризик був нижчим приблизно на 30% у порівнянні з тими, чий раціон був менш якісним.

У прихильників нездорових низьковуглеводних раціонів (ULCD) не виявили жодних позитивних змін для психіки.

Стандартний низьковуглеводний підхід (OLCD) давав незначний позитивний ефект для настрою, але лише за помірного обмеження вуглеводів. Занадто суворе скорочення цієї користі не давало.

Чому так відбувається

Автори дослідження пояснюють: усе через запалення, окиснювальний стрес та баланс нейромедіаторів, таких як серотонін. Дієти, в яких переважають насичені жири й цукор, можуть спричиняти запальні процеси, пов'язані з розвитком депресії. А рослинні продукти – джерело фолієвої кислоти, вітамінів групи B та амінокислот – навпаки, підтримують здоров'я мозку.

Велику роль відіграють і додаткові фактори: здоров'я кишківника, якість сну та обмін речовин напряму пов’язані з емоційним станом. Тому експерти радять: щоб зменшити ризик депресії, важливо не просто рахувати грами вуглеводів, а звертати увагу на якість продуктів у тарілці.