Почему диеты приводят к депрессии и как этого можно избежать

Низкоуглеводные диеты уже давно считаются эффективным способом похудеть и улучшить обмен веществ. Но мало кто задумывается: как такие изменения в питании влияют на наше психологическое состояние?

Ответить на этот вопрос попытались авторы масштабного исследования, опубликованного в престижном Journal of Psychiatric Research. Выводы поражают: не сама низкоуглеводная диета, а именно качество продуктов в рационе определяет, сохраните ли вы хорошее настроение, пишет 24 Канал.

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Виды низкоуглеводного питания

Группа ученых из Китая проанализировала образ жизни почти 29 тысяч взрослых, которые участвовали в национальном опросе с 2005 по 2018 год. Для точности все низкоуглеводные рационы разделили на три категории:

OLCD – стандартная низкоуглеводная диета, когда просто сокращаются углеводы, а взамен увеличивается количество жиров и белков.

HLCD – "здоровый" вариант низкоуглеводного питания с акцентом на растительные белки, ненасыщенные жиры и минимум обработанных углеводов.

ULCD – "нездоровый" низкоуглеводный рацион с преобладанием животных белков, насыщенных жиров и почти полным исключением полезных источников углеводов – фруктов, бобовых, цельных злаков.

Какая диета вызывает депрессию

Психологическое состояние участников ученые оценивали по шкале PHQ-9 – это инструмент, который широко используют для выявления симптомов депрессии. Балл в 10 и более считается тревожным сигналом. Вот основные результаты:

Те, кто чаще придерживался здоровой низкоуглеводной диеты (HLCD), реже сталкивались с признаками депрессии – риск был ниже примерно на 30% по сравнению с теми, чей рацион был менее качественным.

У сторонников нездоровых низкоуглеводных рационов (ULCD) не обнаружили никаких положительных изменений для психики.

Стандартный низкоуглеводный подход (OLCD) давал незначительный положительный эффект для настроения, но только при умеренном ограничении углеводов. Слишком строгое сокращение этой пользы не давало.

Почему так происходит

Авторы исследования объясняют: все из-за воспаления, окислительный стресс и баланс нейромедиаторов, таких как серотонин. Диеты, в которых преобладают насыщенные жиры и сахар, могут вызывать воспалительные процессы, связанные с развитием депрессии. А растительные продукты – источник фолиевой кислоты, витаминов группы B и аминокислот – наоборот, поддерживают здоровье мозга.

Большую роль играют и дополнительные факторы: здоровье кишечника, качество сна и обмен веществ напрямую связаны с эмоциональным состоянием. Поэтому эксперты советуют: чтобы уменьшить риск депрессии, важно не просто считать граммы углеводов, а обращать внимание на качество продуктов в тарелке.