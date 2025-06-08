Вчені Медичного інституту Мічигану розділили учасників на дві групи. Впродовж 4 тижнів одні – дотримувалися низько-FODMAP-харчування, інші – споживали їжу відповідно до принципів середземноморської дієти. Про результати експерименту розповідає 24 Канал.

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Що виявили вчені

Полегшення симптомів, зокрема, зменшення болю в животі щонайменше на 30% – зафіксували у 73% учасників середземноморської групи та 81,8% – у групі FODMAP.

Хоча класична FODMAP-дієта й залишається одним з ефективних способів полегшення симптомів, вона вимагає жорсткого виключення широкого спектру продуктів. Це часто ускладнює її тривале дотримання та може викликати ризики, зокрема нестачу поживних речовин або розвиток розладів харчової поведінки.

FODMAP – це складна, дорога і потенційно небезпечна в довготривалій перспективі стратегія. Водночас середземноморська дієта є більш збалансованою і вже відома своїми перевагами для серця, мозку і загального стану здоров'я,

– зазначив гастроентеролог Прашант Сінгх, один з авторів дослідження.

Чому це важливі дані

Це перше рандомізоване контрольоване дослідження, яке напряму порівняло два підходи до харчування при СПК. Усі учасники мали діареїчний або змішаний тип синдрому. На думку науковців, навіть незначне відставання середземноморської дієти в ефективності не нівелює її потенціалу як довготривалого, щадного підходу, який можна легше інтегрувати у щоденне життя пацієнтів.

Медики планують розширити дослідження, щоб краще оцінити довгострокові результати та адаптацію харчування до індивідуальних особливостей пацієнтів.