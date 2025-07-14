Як зберігати швидкопсувні продукти влітку: поради для безпеки вашого здоров’я

У літні місяці спека створює ідеальні умови для швидкого псування продуктів, особливо таких як ковбаси, молочні вироби, сири, тістечка та йогурти. Саме тому правильне зберігання цих харчів стає актуальним як ніколи.

Держпродспоживслужба наголошує: дотримання простих, але важливих правил допоможе зберегти не лише свіжість та смак улюблених продуктів, а й вбереже від ризику харчових отруєнь у спекотну пору року, пише 24 Канал.

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Термін придатності

Згідно із Законом України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", виробники зобов’язані зазначати на етикетці не лише дату, до якої продукт гарантовано безпечний ("вжити до"), а й чіткі рекомендації щодо умов його зберігання.

Ці поради розроблені з урахуванням особливостей кожного продукту та мають велике значення для збереження його якості до вказаної дати.

Нехтуючи цими інструкціями – наприклад, залишаючи їжу при кімнатній температурі чи на сонці – ви суттєво підвищуєте ризик псування продуктів та появи небезпечних для здоров’я бактерій, що можуть призвести до серйозних харчових отруєнь.

Важливо розуміти: термін придатності, вказаний на упаковці, діє лише за умови, що продукт – у непошкодженій тарі та зберігається згідно з рекомендаціями виробника.

Після відкриття упаковки або її пошкодження захисний бар’єр зникає, і їжа може зіпсуватися значно раніше, навіть якщо строк споживання ще не вийшов. Саме тому ковбаси, молоко, десерти або йогурти після розкриття краще якнайшвидше вживати і не зберігати їх довго.

Як зберігати продукти

Після магазину одразу віднесіть продукти додому, поставте у холодильник продукти, які швидко псуються. Якщо шлях додому довгий або вам необхідно зробити інші справи, то є сенс мати в багажнику контейнер для таких продуктів. Не кладіть продукти в машині на сонці – скло посилює сонячні промені та нагріває продукти Продукти можуть перебувати поза холодильником не більше двох годин і не довше години, якщо температура повітря вище 30 градусів. М'ясо, риба, птиця повинні розморожуватися в холодильнику.

Щоб знизити ризики харчового отруєння, важливо дотримуватися правил зберігання та термічної обробки продуктів. Миття рук перед їжею та приготуванням їжі помітно знижує ймовірність отримання інфекції.