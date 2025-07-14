Как хранить скоропортящиеся продукты летом: советы для безопасности вашего здоровья
- В летний период жара способствует быстрой порче продуктов, поэтому важно соблюдать правила их хранения, во избежание пищевых отравлений.
- Срок годности продуктов действует только при условии соблюдения условий хранения, указанных на упаковке; после открытия упаковки продукт следует употребить как можно скорее.
- Соблюдение правил гигиены, в частности мытья рук, может значительно снизить риск пищевых инфекций.
В летние месяцы жара создает идеальные условия для быстрой порчи продуктов, особенно таких как колбасы, молочные изделия, сыры, пирожные и йогурты. Именно поэтому правильное хранение этих продуктов становится актуальным как никогда.
Госпродпотребслужба отмечает: соблюдение простых, но важных правил поможет сохранить не только свежесть и вкус любимых продуктов, но и убережет от риска пищевых отравлений в жаркое время года, пишет 24 Канал.
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Срок годности
Согласно Закону Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", производители обязаны указывать на этикетке не только дату, до которой продукт гарантированно безопасен ("употребить до"), но и четкие рекомендации по условиям его хранения.
Эти советы разработаны с учетом особенностей каждого продукта и имеют большое значение для сохранения его качества до указанной даты.
Пренебрегая этими инструкциями – например, оставляя пищу при комнатной температуре или на солнце – вы существенно повышаете риск порчи продуктов и появления опасных для здоровья бактерий, что могут привести к серьезным пищевым отравлениям.
Важно понимать: срок годности, указанный на упаковке, действует только при условии, что продукт – в неповрежденной таре и хранится согласно рекомендациям производителя.
После открытия упаковки или ее повреждения защитный барьер исчезает, и пища может испортиться значительно раньше, даже если срок потребления еще не вышел. Именно поэтому колбасы, молоко, десерты или йогурты после вскрытия лучше как можно быстрее употреблять и не хранить их долго.
Как хранить продукты
- После магазина сразу отнесите продукты домой, поставьте в холодильник продукты, которые быстро портятся. Если путь домой долгий или вам необходимо сделать другие дела, то есть смысл иметь в багажнике контейнер для таких продуктов.
- Не кладите продукты в машине на солнце – стекло усиливает солнечные лучи и нагревает продукты
- Продукты могут находиться вне холодильника не более двух часов и не дольше часа, если температура воздуха выше 30 градусов.
- Мясо, рыба, птица должны размораживаться в холодильнике.
Чтобы снизить риски пищевого отравления, важно соблюдать правила хранения и термической обработки продуктов. Мытье рук перед едой и приготовлением пищи заметно снижает вероятность получения инфекции.
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