Чи варто засмагати: поради дерматологині для здорової шкіри
- Дерматологиня Вікторія Баскакова наголошує на небезпеках ультрафіолету для шкіри, включаючи рак, фотостаріння, імуносупресію та інші дерматологічні проблеми.
- Для захисту шкіри рекомендується використовувати сонцезахисні засоби з SPF 30 – 50 та уникати надмірного перебування на сонці, не ставлячи за мету "добре засмагнути".
- Фотостаріння, спричинене сонцем, призводить до гіперпігментації, втрати пружності та зморшок, що можуть ускладнитися іншими шкірними проблемами.
Ще кілька десятиліть тому засмага вважалась ознакою краси та здоров’я. Ми відпочивали без захисту, діти бігали під сонцем, а максимум, чим рятувалися – капелюх та сметанка після опіку. Сьогодні ж ситуація інша: лікарі все частіше говорять про небезпеку раку шкіри, фотостаріння та ризики від ультрафіолету.
То що змінилося? І як знайти баланс між користю сонця та його шкодою – 24 Каналу розповіла дерматологиня медичного центру Святої Параскеви Вікторія Баскакова.
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Сонце – джерело настрою, вітаміну D та ризиків
Не можна заперечити, сонце дає нам певні позитивні ефекти. Воно сприяє виробленню ендорфінів, покращує настрій, стимулює фізичну активність та сприяє виділенню певної кількості вітаміну D, хоч цього і недостатньо для повного забезпечення потреб організму.
Вікторія Баскакова
"Та варто пам’ятати: засмага – це не здоровий колір шкіри, а захисна реакція організму на ультрафіолет. І саме УФ-випромінювання є причиною багатьох проблем зі шкірою."
Як ультрафіолет впливає на шкіру
Надмірна дія ультрафіолету має доведений негативний вплив на здоров’я:
- Сонячні опіки, почервоніння, пухирці, лущення – це не просто косметична проблема, а серйозний стрес для шкіри.
- Фотостаріння – поява пігментних плям, зморшок, сухість та втрата пружності шкіри.
- Імуносупресія – після тривалого перебування на сонці люди часто підхоплюють вірусні інфекції або відчувають загострення хронічних хвороб.
- Рак шкіри – найсерйозніше ускладнення. За даними досліджень, частота меланоми напряму пов’язана з інтенсивністю УФ-опромінення. В країнах з дуже високим рівнем сонячного випромінювання – рівень захворюваності на рак найвищий у світі, а в деяких країнах відвідування солярію вважається настільки ризикованим, що страховка не покриває лікування раку шкіри, якщо є підтверджений факт опромінення.
Чому плями й зморшки – це не лише косметичні проблеми
Фотостаріння – це передчасне старіння шкіри під впливом сонця. Воно проявляється гіперпігментацією, втратою пружності, сіткою зморшок. І якщо, на перший погляд, це лише естетичний дефект, насправді – це порушення структури дерми, яке з часом може ускладнитися іншими дерматологічними проблемами.
Вікторія Баскакова
"Для зменшення симптомів фотостаріння важливо обирати спеціаліста з медичною (дерматологічною) освітою, і це стосується, як жінок, так і чоловіків. Часто чоловіки нехтують захистом, вважаючи, що сонце їм не шкодить, проте шкіра чоловіків така ж вразлива до ультрафіолету, як і жіноча: рак шкіри, опіки, пігментація – не мають статі."
Як захистити шкіру від сонця
Сонце – не ворог, але і не друг без правил. Так, багатьом подобається літня пора, відпочинок, море та пляж, але задля власної безпеки, при відпочинку на сонці, варто дотримуватися кількох простих правил:
Використовуйте сонцезахисні засоби з SPF 30–50. Наносіть кожні 2 – 3 години на відкриті ділянки.
- Носіть одяг із довгими рукавами, широкополі капелюхи, сонцезахисні окуляри.
- Уникайте прямого сонця в години найвищої активності (11:00 – 16:00).
- Зволожуйте шкіру після перебування на сонці.
- Стежте за УФ-індексом у прогнозі погоди: рівень понад 3 – потрібно захищатися.
І головне – не ставте собі мету "добре засмагнути". Здорова шкіра – завжди в моді.
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