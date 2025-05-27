У США більше не радитимуть вакцину від COVID-19 вагітним жінкам і здоровим дітям

У Сполучених Штатах вакцину від коронавірусу приберуть з переліку рекомендованих для деяких категорій громадян. Мовиться про вагітних жінок і здорових дітей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра охорони здоров'я США Роберта Кеннеді-молодшого у соцмережі Х.

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Роберт Кеннеді-молодший заявив, що суть вилучення вакцини проти COVID-19 для здорових дітей та здорових вагітних жінок з рекомендованого графіка щеплень є "здоровим глуздом та доброю наукою".

Ми ще на крок ближче до виконання обіцянки (президента США Дональда Трампа – 24 Канал): "Зробити Америку знову здоровою",

– написав посадовець.

Нагадаємо, що Кеннеді-молодший – відомий у США своїми конспірологічними поглядами та антивакцинаторською позицією. З 2005 року він активно виступає проти вакцинації, стверджуючи, що щеплення "можуть спричиняти аутизм у дітей", хоча доказів цього немає. Під час пандемії COVID-19 він заявляв, що вакцини є "інструментом збагачення для мільярдерів".

До слова, раніше Сполучені Штати змінили позицію щодо походження коронавірусу і нині вважають найімовірнішою версію про витік вірусу SARS-CoV-2 з китайської лабораторії. Тобто не біологічне походження COVID-19.