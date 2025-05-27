Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего в соцсети Х.

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Что известно о новом решении министра здравоохранения США

Роберт Кеннеди-младший заявил, что суть изъятия вакцины против COVID-19 для здоровых детей и здоровых беременных женщин из рекомендованного графика прививок является "здравым смыслом и хорошей наукой".

Мы еще на шаг ближе к выполнению обещания (президента США Дональда Трампа – 24 Канал): "Сделать Америку снова здоровой",

– написал чиновник.

Напомним, что Кеннеди-младший – известен в США своими конспирологическими взглядами и антивакцинаторской позицией. С 2005 года он активно выступает против вакцинации, утверждая, что прививки "могут вызывать аутизм у детей", хотя доказательств этого нет. Во время пандемии COVID-19 он заявлял, что вакцины являются "инструментом обогащения для миллиардеров".

К слову, ранее Соединенные Штаты изменили позицию относительно происхождения коронавируса и сейчас считают наиболее вероятной версию об утечке вируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. То есть не биологическое происхождение COVID-19.