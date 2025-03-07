Клітини у жінок зазвичай містять дві Х-хромосоми, одна з яких передається від матері, а інша – від батька. У чоловічих клітинах є одна Х- та одна Y-хромосома, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Advances.

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Нове дослідження сплячої Х-хромосоми

На ранніх етапах розвитку організм жінки деактивує одну з двох Х-хромосом: вона вкривається молекулами РНК і білками, що перешкоджають активності генів. Яка саме з хромосом залишиться неактивною – від батька чи матері – визначається випадково. В організмі на цій основі утворюється мозаїчна структура тканин.

Нещодавнє дослідження показало, що у самок мишей із віком активуються гени на раніше "мовчазній" Х-хромосом в гіпокампі – області мозку, яка відповідає за пам’ять і навчання. Вчені застосували генну терапію, щоб стимулювати роботу одного з таких генів, і внаслідок цього тварини продемонстрували покращення когнітивних здібностей, виміряних за їхньою здатністю проходити лабіринт.

Якщо ці результати підтвердяться у людей, то друга Х-хромосома може пояснити когнітивний захист жінок із віком і відкрити нові підходи до лікування, спрямовані на покращення когнітивних функцій.

Друга Х-хромосома допомагає жінкам

Хоча жіночі і чоловічі клітини мають однакову кількість активних Х-хромосом, близько 30% генів на "мовчазній" Х-хромосомі проявляють активність, і цей показник варіюється у жінок. Однак досі відомо мало про те, як саме активність генів на неактивній Х-хромосомі змінюється з віком і залежить від типу тканин.

Щоб дослідити це на моделі мишей, команда вчених розробила мишей із чітким розподілом активної та неактивної Х-хромосом. Вони вивчили активність генів у різних типах клітин, включаючи нейрони гіпокампа, як у молодих, так і у старих мишей.

Виявилося, що у старших особин близько сотні генів на неактивній Х-хромосомі проявляють значно вищу активність, ніж у молодих. Особливо виділився ген Plp1, пов’язаний із виробництвом компонента мієліну – захисної оболонки нейронів.

За словами нейробіологині Лізи Москоні, дослідження підтверджує, що у жінок спостерігається повільніше метаболічне старіння мозку, і вони краще справляються з когнітивними тестами, навіть маючи хворобу Альцгеймера. Однак варто зазначити, що, попри довголіття, жінки частіше хворіють на цю недугу: дві третини пацієнтів із діагнозом – жінки.

Науковці сподіваються, що нові дослідження допоможуть розгадати, чому когнітивна стійкість жінок поєднується з підвищеним ризиком розвитку деменції.