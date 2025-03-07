Клетки у женщин обычно содержат две Х-хромосомы, одна из которых передается от матери, а другая – от отца. В мужских клетках есть одна Х- и одна Y-хромосома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Advances.

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Новое исследование спящей Х-хромосомы

На ранних этапах развития организм женщины деактивирует одну из двух Х-хромосом: она покрывается молекулами РНК и белками, препятствующими активности генов. Какая именно из хромосом останется неактивной – от отца или матери – определяется случайно. В организме на этой основе образуется мозаичная структура тканей.

Недавнее исследование показало, что у самок мышей с возрастом активируются гены на ранее "молчаливой" Х-хромосоме в гиппокампе – области мозга, которая отвечает за память и обучение. Ученые применили генную терапию, чтобы стимулировать работу одного из таких генов, и в результате этого животные продемонстрировали улучшение когнитивных способностей, измеренных по их способности проходить лабиринт.

Если эти результаты подтвердятся у людей, то вторая Х-хромосома может объяснить когнитивную защиту женщин с возрастом и открыть новые подходы к лечению, направленные на улучшение когнитивных функций.

Вторая Х-хромосома помогает женщинам

Хотя женские и мужские клетки имеют одинаковое количество активных Х-хромосом, около 30% генов на "молчаливой" Х-хромосоме проявляют активность, и этот показатель варьируется у женщин. Однако до сих пор известно мало о том, как именно активность генов на неактивной Х-хромосоме меняется с возрастом и зависит от типа тканей.

Чтобы исследовать это на модели мышей, команда ученых разработала мышей с четким распределением активной и неактивной Х-хромосом. Они изучили активность генов в различных типах клеток, включая нейроны гиппокампа, как у молодых, так и у старых мышей.

Оказалось, что у старших особей около сотни генов на неактивной Х-хромосоме проявляют значительно более высокую активность, чем у молодых. Особенно выделился ген Plp1, связанный с производством компонента миелина – защитной оболочки нейронов.

По словам нейробиолога Лизы Москони, исследование подтверждает, что у женщин наблюдается медленнее метаболическое старение мозга, и они лучше справляются с когнитивными тестами, даже имея болезнь Альцгеймера. Однако стоит отметить, что, несмотря на долголетие, женщины чаще болеют этим недугом: две трети пациентов с диагнозом – женщины.

Ученые надеются, что новые исследования помогут разгадать, почему когнитивная устойчивость женщин сочетается с повышенным риском развития деменции.