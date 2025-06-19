Чому жінки ходять в туалет частіше за чоловіків

Багато хто помічав, що жінки відвідують туалет частіше, ніж чоловіки. Це не випадковість, а особливість, пов’язана з будовою жіночого організму і деякими соціальними аспектами.

Фізіологічні особливості

Жіночий сечовий міхур зазвичай трохи менший, ніж у чоловіків: його об’єм становить близько 500 мл, тоді як у чоловіків – приблизно 700 мл. Тому жінкам доводиться частіше спорожнювати сечовий міхур, але об’єм випорожненої рідини за раз у них, як правило, менший, пише 24 Канал з посилання на The Journal of Urology.

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З віком, особливо під час менопаузи, у жінок знижується рівень естрогену. Це може призводити до стоншення слизових оболонок сечовивідних шляхів, що робить їх більш чутливими і викликає частіші позиви до сечовипускання.

Під час вагітності, навпаки, підвищується рівень гормону прогестерону, що розслабляє м’язи тазу. В результаті виникає відчуття, що до туалету хочеться частіше.

Соціальні та поведінкові чинники

Не лише фізіологія впливає на частоту відвідування туалету. Жінки змушені частіше користуватися туалетом і з соціальних причин: необхідність змінювати гігієнічні засоби під час менструації, догляд за маленькими дітьми та зміна підгузків, а також виконання інших побутових завдань. Окрім того, жінки користуються туалетом сидячи, що робить ці візити трохи тривалішими.

Сукупність фізіологічних та соціальних факторів пояснює, чому жінки частіше відчувають потребу відвідувати туалет порівняно з чоловіками.