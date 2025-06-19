Почему женщины ходят в туалет чаще мужчин

Многие замечали, что женщины посещают туалет чаще, чем мужчины. Это не случайность, а особенность, связанная со строением женского организма и некоторыми социальными аспектами.

Физиологические особенности

Женский мочевой пузырь обычно немного меньше, чем у мужчин: его объем составляет около 500 мл, тогда как у мужчин – примерно 700 мл. Поэтому женщинам приходится чаще опорожнять мочевой пузырь, но объем опорожненной жидкости за раз у них, как правило, меньше, пишет 24 Канал со ссылкой на The Journal of Urology.

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С возрастом, особенно во время менопаузы, у женщин снижается уровень эстрогена. Это может приводить к истончению слизистых оболочек мочевыводящих путей, что делает их более чувствительными и вызывает более частые позывы к мочеиспусканию.

Во время беременности, наоборот, повышается уровень гормона прогестерона, что расслабляет мышцы таза. В результате возникает ощущение, что в туалет хочется чаще.

Социальные и поведенческие факторы

Не только физиология влияет на частоту посещения туалета. Женщины вынуждены чаще пользоваться туалетом и по социальным причинам: необходимость менять гигиенические средства во время менструации, уход за маленькими детьми и смена подгузников, а также выполнение других бытовых задач. Кроме того, женщины пользуются туалетом сидя, что делает эти визиты немного продолжительнее.

Совокупность физиологических и социальных факторов объясняет, почему женщины чаще испытывают потребность посещать туалет по сравнению с мужчинами.