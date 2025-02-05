Чим більше ароматичних молекул проникає в ніс, тим насиченішим і тривалішим є відчуття запаху. Однак рецептори нюху поступово адаптуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Medical News Today.

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Наприклад, людина, яка регулярно користується парфумами, перестає відчувати їхній аромат і починає наносити на себе надмірну кількість духів. У ліфті з такою людиною запах може бути настільки інтенсивним, що викликає подразнення слизової носа, а його шлейф буде переслідувати навіть на вулиці.

Парфуми можуть викликати алергію

Склад парфумів включає комбінацію ароматичних речовин, які у деяких людей можуть викликати алергічні реакції. Симптоми проявляються у вигляді шкірних висипань, свербежу, сльозотечі, утрудненого дихання, головних болів і навіть нудоти.

Існує перелік з 26 речовин, які найчастіше викликають алергію на парфуми та косметику, серед них перуанський бальзам, дубовий мох, цитронела. Щоб підтвердити алергію на парфуми, проводять спеціальні тести під наглядом алерголога.

Алергія на ароматичні речовини зустрічається у 1 – 3% людей. Якщо вона проявляється, необхідно відмовитися від парфумів і підібрати засоби без алергенних компонентів.

Підвищена чутливість до запахів

Іноді навіть слабкі аромати можуть провокувати дискомфортні відчуття: нудоту, слабкість, м’язові болі, прискорене серцебиття. У цьому випадку йдеться про ідіопатичну непереносимість навколишнього середовища (ІННС) – стан, при якому немає конкретної хвороби або алергії, але запахи викликають погіршення самопочуття.

Люди з ІННС реагують не лише на парфуми, а й на побутову хімію, промислову хімію, нові килими, автомобільні викиди, пари бензину та дим сигарет. Симптоми виникають навіть при мінімальній концентрації речовин і не пов’язані з їх токсичним впливом.

Частіше за все ІННС зустрічається у дорослих жінок. Крім того, у людей з такою підвищеною чутливістю до запахів часто спостерігаються депресивні стани. Причини розвитку ІННС досі не зрозумілі, а експерименти поки що не допомагають відтворити симптоми. Наприклад, в одному дослідженні учасники, включаючи людей з ІННС, дихали повітрям з домішкою розчинників або без запахів – реакція обох груп виявилася однаковою.

ІННС не є офіційним медичним діагнозом. Немає точних критеріїв або методів обстеження для його встановлення. Однак, якщо ароматичні та хімічні речовини погіршують самопочуття, будь-які парфуми можуть стати подразником.

Порушення нюху

Чутливість до запахів у людей різна: хтось гостро сприймає аромати, а хтось – навпаки. Якщо нюх стає надто сильним, цей стан називається гіперосмією.

Причинами гіперосмії можуть бути вроджені особливості, вагітність або захворювання нервової системи (наприклад, розсіяний склероз, епілепсія, мігрень, хвороба Лайма). Також різка чутливість до запахів може розвинутися при отруєнні тяжкими металами, такими як ртуть чи свинець.

Гіперосмія може бути вибірковою. Наприклад, при мігрені людина може гостро реагувати саме на запах парфумів під час нападу. Однак в інший час вона може спокійно сприймати ті ж аромати.

Після перенесеного COVID-19 у деяких людей розвивається паросмія – спотворення запахів, коли звичні аромати починають здаватися неприємними. Наприклад, парфуми можуть пахнути каналізацією, а курка – гумою. Також може виникати фантосмія – відчуття запахів, яких фактично немає, зазвичай неприємних, таких як тухлі яйця або дим сигарет.

Що робити, якщо від запахів погано

Якщо чутливість до запахів підвищена з дитинства або набула хронічного характеру, важливо уникати контакту з ними:

уникати відвідування парфумерних магазинів;

вибирати косметику та побутову хімію без ароматизаторів;

за необхідності використовувати респіратор або маску;

попросити близьких відмовитися від використання засобів з сильним ароматом;

якщо проблема пов’язана з роботою, обговоріть її з керівництвом: наприклад, змініть мило в туалеті або уникайте близького контакту з колегами, які використовують інтенсивні аромати.

При зміні нюху рекомендується звернутися до лікаря. Спеціаліст зможе з’ясувати причини підвищеної чутливості до запахів і дати рекомендації.