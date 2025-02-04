Решта кальцію розподілена в крові, тканинах та міжклітинній рідині. Цей елемент активно бере участь у безлічі фізіологічних процесів, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Які функції виконує кальцій

згортання крові;

м'язові скорочення;

регуляція серцевого ритму;

виділення гормонів;

передача сигналів між нервовими клітинами.

Коли рівень кальцію в крові падає, організм починає використовувати його запаси з кісток для підтримки необхідного балансу. Основним джерелом кальцію є харчі, особливо молочні продукти. При цьому вітамін D відіграє важливу роль у його засвоєнні з їжі, сприяючи ефективному всмоктуванню в кров.

Коли потрібний аналіз на рівень кальцію в крові

Лікар може призначити це обстеження в таких випадках:

при скаргах на м'язові судоми, проблеми зі згортанням крові або порушення роботи серця; при підозрах на захворювання кісток, нирок, травної або нервової системи, а також на патології щитоподібної залози; при виявленні браку поживних речовин; для комплексного обстеження на наявність онкологічних захворювань; якщо пацієнт приймає препарати кальцію або вітамін D, щоб контролювати їхню ефективність.

Існує два види такого аналізу:

Загальний рівень кальцію – вимірює як пов'язану з білками крові форму кальцію, так і вільні іони. Іонізований кальцій – визначає лише кількість вільного кальцію, не пов'язаного з білками. Цей тест часто призначається, якщо загальний показник кальцію відхиляється від норми.

Як підготуватися до аналізу

Для здачі аналізу на кальцій зазвичай не потрібно складної підготовки. Однак, ваш лікар може рекомендувати тимчасово відмовитися від приймання певних медикаментів або добавок, наприклад, вітаміну D, щоб результати були максимально точними. Якщо ви проходите комплексне обстеження, яке включає інші лабораторні тести, потрібно дотримуватися загальних рекомендацій щодо підготовки.

Як проходить аналіз

Для дослідження беруть венозну кров. Зазвичай забір виконується з вени в області ліктьового згину. Потім зразок направляється в лабораторію для аналізу.

Що показують результати аналізу на кальцій

Нормальний рівень кальцію в крові коливається від 8,5 до 10,2 мг/дл (або 2,13–2,55 ммоль/л). Однак важливо враховувати референсні значення конкретної лабораторії, оскільки вони можуть відрізнятися.

Відхилення від норми не завжди свідчать про захворювання. Вони можуть бути пов'язані з прийманням певних препаратів або інших факторів. Діагностика причин гіперкальціємії (підвищеного рівня кальцію) або гіпокальціємії (зниженого рівня кальцію) проводиться лікарем з урахуванням симптомів, стану пацієнта та додаткових досліджень.