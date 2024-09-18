Чому ми сивіємо

Це відбувається через те, що меланоцити у волосяному фолікулі з часом перестають виробляти меланін, що зазвичай спостерігається близько 35 років, пише Harvard Health Publishing. Сиве волосся менш щільне за структурою. З віком часто відбувається й зменшення густоти волосся через посилене випадання і сповільненого росту.

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Поява сивини – природний процес, частина життя. Вікові зміни відбуваються в різний час у всіх, і їх не можна контролювати, але ми можемо вибрати, як до них ставитись: прийняти чи намагатися змінити. Обидва підходи мають право на існування.

Чи можна зупинити сивину

Сивина – не завжди ознака старіння. У деяких людей сиве волосся з'являється у віці від 20 до 30 років. Ранньою сивиною вважається поява мінімум п'яти сивих волосин у світлошкірих до 20 років, в азійців до 25 років, і в африканців до 30 років.

Це може бути пов'язане з дефіцитом сироваткового заліза, міді та кальцію, що знижує синтез пігменту. Приймання мікроелементів може уповільнити процес, але для точних висновків потрібні додаткові дослідження. Важливим фактором ранньої сивини є спадковість, на яку вплинути неможливо.