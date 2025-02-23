Як стрес впливає на вагу

У відповідь на стрес наш організм виробляє гормон кортизол, який регулює роботу наднирників. Якщо стрес стає постійним, рівень кортизолу залишається підвищеним, що створює додаткове навантаження на організм. пояснила лікарка-ендокринолог, дієтологиня Світлана Павлюк, інформує 24 канал.

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Високий кортизол провокує:

Інсулінорезистентність (ІР) – стан, при якому клітини перестають нормально реагувати на інсулін, що призводить до накопичення жирових запасів.

Збільшення вісцерального жиру – жирових відкладень у ділянці живота, які є небезпечними для здоров’я.

Підвищений артеріальний тиск і пришвидшене серцебиття – наслідок постійного напруження організму.

Проблеми зі сном – кортизол робить його поверхневим, що посилює втому і ще більше підвищує рівень стресу.

Важливо! Якщо ви впізнали у цих симптомах себе, варто звернути увагу на рівень кортизолу та способи його зниження.

Як нормалізувати рівень кортизолу

Оскільки стрес безпосередньо впливає на обмін речовин, важливо навчитися давати організму достатньо відпочинку. Ось рекомендації, які допоможуть знизити рівень кортизолу і спростити процес контролю ваги: