Как стресс влияет на вес
В ответ на стресс наш организм вырабатывает гормон кортизол, который регулирует работу надпочечников. Если стресс становится постоянным, уровень кортизола остается повышенным, что создает дополнительную нагрузку на организм. объяснила врач-эндокринолог, диетолог Светлана Павлюк, информирует 24 канал.
Смотрите также Тренировки, которые сжигают больше всего калорий
Высокий кортизол провоцирует:
- Инсулинорезистентность (ИР) – состояние, при котором клетки перестают нормально реагировать на инсулин, что приводит к накоплению жировых запасов.
- Увеличение висцерального жира – жировых отложений в области живота, которые являются опасными для здоровья.
- Повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение – следствие постоянного напряжения организма.
- Проблемы со сном – кортизол делает его поверхностным, что усиливает усталость и еще больше повышает уровень стресса.
Важно! Если вы узнали в этих симптомах себя, стоит обратить внимание на уровень кортизола и способы его снижения.
Как нормализовать уровень кортизола
Поскольку стресс непосредственно влияет на обмен веществ, важно научиться давать организму достаточно отдыха. Вот рекомендации, которые помогут снизить уровень кортизола и упростить процесс контроля веса:
- Ограничьте информационный поток перед сном – откажитесь от новостей и социальных сетей, во избежание перегрузки мозга.
- Внедрите ритуалы расслабления – вечерние прогулки, теплые ванны с магниевой солью или медитации помогут снизить напряжение.
- Давайте себе право на отдых – выходные и отпуск должны быть временем для перезагрузки, а не нагромождения бытовых дел.
- Найдите приятную физическую активность – массаж, танцы, плавание или йога помогут снизить уровень стресса.
- Добавьте витамины и адаптогены – особенно важны магний, витамины группы В и витамин С, которые поддерживают работу нервной системы и надпочечников.
- Научиться отдыхать – это важный навык, который поможет вам не только чувствовать себя лучше, но и эффективнее контролировать свой вес. Когда уровень кортизола стабилизируется, организм начнет работать более слаженно, и возможно, жесткие диеты больше не будут необходимы.