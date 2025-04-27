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27 квітня, 15:20
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Один засіб для шкіри, який треба використовувати щодня

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Сонцезахисний крем (SPF) необхідно використовувати щодня, оскільки ультрафіолетове випромінювання діє навіть у похмурі дні та може викликати старіння шкіри і підвищити ризик раку.
  • Вибір SPF 30 або вище з маркуванням "broad spectrum" забезпечує захист від UVA і UVB-променів, а регулярне нанесення підвищує ефективність захисту.

Коли мова заходить про базову доглядову рутину, у списку завжди є зволоження, очищення, можливо, сироватка з вітаміном С. Але є один засіб, який часто ігнорують, вважаючи його "літнім" чи "пляжним", — і абсолютно дарма.

Чому вам слід купити SPF

Мова про сонцезахисний крем або SPF. Ми звикли асоціювати SPF із відпочинком на морі, розпеченим піском і капелюхами з широкими крисами. Але ультрафіолетове випромінювання діє щодня – навіть у похмурий день, навіть коли ви просто йдете на роботу або сидите біля вікна. 24 Канал розповідає, чому важливо користуватись SPF.  

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Сонячне випромінювання, зокрема промені типу A (UVA), проникає крізь хмари, скло та викликає:

SPF – це щоденний догляд, а не екстрена допомога

Якщо ви користуєтесь доглядовою косметикою з ретинолом, кислотами, вітаміном С або робите пілінги – SPF обов'язковий. Ці засоби підвищують чутливість до сонця, і без захисту шкіра ризикує отримати пігментні плями або опіки.

Сучасні сонцезахисні засоби – це легкі текстури, матові або сяючі фініші, варіанти з тональним ефектом. Більшість з них можна наносити під макіяж або як останній крок у рутині.

Як обрати правильний SPF

Вибирайте SPF 30 або вище для щоденного використання. Також звертайте увагу на маркування – шукайте "broad spectrum" — це означає, що засіб захищає як від UVA, так і від UVB-променів.

Варто знати. Для жирної шкіри підійдуть гелеві або матові формули, для сухої — живильні, з гіалуроновою кислотою.

А як часто наносити

Один раз зранку — вже непогано. Але якщо ви перебуваєте надворі довго, повторне нанесення кожні 2 години значно покращує захист.

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