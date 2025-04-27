Один засіб для шкіри, який треба використовувати щодня
- Сонцезахисний крем (SPF) необхідно використовувати щодня, оскільки ультрафіолетове випромінювання діє навіть у похмурі дні та може викликати старіння шкіри і підвищити ризик раку.
- Вибір SPF 30 або вище з маркуванням "broad spectrum" забезпечує захист від UVA і UVB-променів, а регулярне нанесення підвищує ефективність захисту.
Коли мова заходить про базову доглядову рутину, у списку завжди є зволоження, очищення, можливо, сироватка з вітаміном С. Але є один засіб, який часто ігнорують, вважаючи його "літнім" чи "пляжним", — і абсолютно дарма.
Чому вам слід купити SPF
Мова про сонцезахисний крем або SPF. Ми звикли асоціювати SPF із відпочинком на морі, розпеченим піском і капелюхами з широкими крисами. Але ультрафіолетове випромінювання діє щодня – навіть у похмурий день, навіть коли ви просто йдете на роботу або сидите біля вікна. 24 Канал розповідає, чому важливо користуватись SPF.
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Сонячне випромінювання, зокрема промені типу A (UVA), проникає крізь хмари, скло та викликає:
- прискорене старіння шкіри (пігментація, зморшки, втрата пружності);
- ослаблення імунного захисту шкіри;
- підвищення ризику раку шкіри, включно з меланомою.
SPF – це щоденний догляд, а не екстрена допомога
Якщо ви користуєтесь доглядовою косметикою з ретинолом, кислотами, вітаміном С або робите пілінги – SPF обов'язковий. Ці засоби підвищують чутливість до сонця, і без захисту шкіра ризикує отримати пігментні плями або опіки.
Сучасні сонцезахисні засоби – це легкі текстури, матові або сяючі фініші, варіанти з тональним ефектом. Більшість з них можна наносити під макіяж або як останній крок у рутині.
Як обрати правильний SPF
Вибирайте SPF 30 або вище для щоденного використання. Також звертайте увагу на маркування – шукайте "broad spectrum" — це означає, що засіб захищає як від UVA, так і від UVB-променів.
Варто знати. Для жирної шкіри підійдуть гелеві або матові формули, для сухої — живильні, з гіалуроновою кислотою.
А як часто наноситиОдин раз зранку — вже непогано. Але якщо ви перебуваєте надворі довго, повторне нанесення кожні 2 години значно покращує захист.
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