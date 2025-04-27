Один засіб для шкіри, який треба використовувати щодня

Коли мова заходить про базову доглядову рутину, у списку завжди є зволоження, очищення, можливо, сироватка з вітаміном С. Але є один засіб, який часто ігнорують, вважаючи його "літнім" чи "пляжним", — і абсолютно дарма.

Чому вам слід купити SPF

Мова про сонцезахисний крем або SPF. Ми звикли асоціювати SPF із відпочинком на морі, розпеченим піском і капелюхами з широкими крисами. Але ультрафіолетове випромінювання діє щодня – навіть у похмурий день, навіть коли ви просто йдете на роботу або сидите біля вікна. 24 Канал розповідає, чому важливо користуватись SPF.

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Сонячне випромінювання, зокрема промені типу A (UVA), проникає крізь хмари, скло та викликає:

прискорене старіння шкіри (пігментація, зморшки, втрата пружності);

ослаблення імунного захисту шкіри;

підвищення ризику раку шкіри, включно з меланомою.

SPF – це щоденний догляд, а не екстрена допомога

Якщо ви користуєтесь доглядовою косметикою з ретинолом, кислотами, вітаміном С або робите пілінги – SPF обов'язковий. Ці засоби підвищують чутливість до сонця, і без захисту шкіра ризикує отримати пігментні плями або опіки.

Сучасні сонцезахисні засоби – це легкі текстури, матові або сяючі фініші, варіанти з тональним ефектом. Більшість з них можна наносити під макіяж або як останній крок у рутині.

Як обрати правильний SPF

Вибирайте SPF 30 або вище для щоденного використання. Також звертайте увагу на маркування – шукайте "broad spectrum" — це означає, що засіб захищає як від UVA, так і від UVB-променів.

Варто знати. Для жирної шкіри підійдуть гелеві або матові формули, для сухої — живильні, з гіалуроновою кислотою.