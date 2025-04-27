Одно средство для кожи, которое надо использовать ежедневно

Когда речь заходит о базовой уходовой рутине, в списке всегда есть увлажнение, очищение, возможно, сыворотка с витамином С. Но есть одно средство, которое часто игнорируют, считая его "летним" или "пляжным", - и совершенно зря.

Почему вам следует купить SPF

Речь о солнцезащитном креме или SPF. Мы привыкли ассоциировать SPF с отдыхом на море, раскаленным песком и шляпами с широкими полями. Но ультрафиолетовое излучение действует ежедневно – даже в пасмурный день, даже когда вы просто идете на работу или сидите у окна. 24 Канал рассказывает, почему важно пользоваться SPF.

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Солнечное излучение, в частности лучи типа A (UVA), проникает сквозь облака, стекло и вызывает:

ускоренное старение кожи (пигментация, морщины, потеря упругости);

ослабление иммунной защиты кожи;

повышение риска рака кожи, включая меланому.

SPF – это ежедневный уход, а не экстренная помощь

Если вы пользуетесь уходовой косметикой с ретинолом, кислотами, витамином С или делаете пилинги – SPF обязателен. Эти средства повышают чувствительность к солнцу, и без защиты кожа рискует получить пигментные пятна или ожоги.

Современные солнцезащитные средства – это легкие текстуры, матовые или сияющие финиши, варианты с тональным эффектом. Большинство из них можно наносить под макияж или как последний шаг в рутине.

Как выбрать правильный SPF

Выбирайте SPF 30 или выше для ежедневного использования. Также обращайте внимание на маркировку – ищите "broad spectrum" - это означает, что средство защищает как от UVA, так и от UVB-лучей.

Стоит знать. Для жирной кожи подойдут гелевые или матовые формулы, для сухой - питательные, с гиалуроновой кислотой.