Одно средство для кожи, которое надо использовать ежедневно
- Солнцезащитный крем (SPF) необходимо использовать ежедневно, поскольку ультрафиолетовое излучение действует даже в пасмурные дни и может вызвать старение кожи и повысить риск рака.
- Выбор SPF 30 или выше с маркировкой "broad spectrum" обеспечивает защиту от UVA и UVB-лучей, а регулярное нанесение повышает эффективность защиты.
Когда речь заходит о базовой уходовой рутине, в списке всегда есть увлажнение, очищение, возможно, сыворотка с витамином С. Но есть одно средство, которое часто игнорируют, считая его "летним" или "пляжным", - и совершенно зря.
Почему вам следует купить SPF
Речь о солнцезащитном креме или SPF. Мы привыкли ассоциировать SPF с отдыхом на море, раскаленным песком и шляпами с широкими полями. Но ультрафиолетовое излучение действует ежедневно – даже в пасмурный день, даже когда вы просто идете на работу или сидите у окна. 24 Канал рассказывает, почему важно пользоваться SPF.
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Солнечное излучение, в частности лучи типа A (UVA), проникает сквозь облака, стекло и вызывает:
- ускоренное старение кожи (пигментация, морщины, потеря упругости);
- ослабление иммунной защиты кожи;
- повышение риска рака кожи, включая меланому.
SPF – это ежедневный уход, а не экстренная помощь
Если вы пользуетесь уходовой косметикой с ретинолом, кислотами, витамином С или делаете пилинги – SPF обязателен. Эти средства повышают чувствительность к солнцу, и без защиты кожа рискует получить пигментные пятна или ожоги.
Современные солнцезащитные средства – это легкие текстуры, матовые или сияющие финиши, варианты с тональным эффектом. Большинство из них можно наносить под макияж или как последний шаг в рутине.
Как выбрать правильный SPF
Выбирайте SPF 30 или выше для ежедневного использования. Также обращайте внимание на маркировку – ищите "broad spectrum" - это означает, что средство защищает как от UVA, так и от UVB-лучей.
Стоит знать. Для жирной кожи подойдут гелевые или матовые формулы, для сухой - питательные, с гиалуроновой кислотой.
А как часто наноситьОдин раз с утра - уже неплохо. Но если вы находитесь на улице долго, повторное нанесение каждые 2 часа значительно улучшает защиту.
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