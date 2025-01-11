Чому постійно хочеться спати: перелік основних причин

Постійне сонливість може бути пов'язане з багатьма факторами, зокрема стрес, втому, хронічні захворювання або вплив деяких медикаментів, таких як антидепресанти.

Щоб дізнатися точну причину, рекомендується звернутися до терапевта, який проведе детальне опитування, обстеження і за необхідності направить до сомнолога, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sleep Foundation.

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До яких наслідків може призвести забагато сну

Дослідження показують, що існує зв’язок між довгим сном і зниженням рівня енергії. Коли людина спить занадто довго, це може призвести до погіршення працездатності, проблем з пам’яттю, підвищеної тривожності та постійної сонливості протягом дня.

Ось можливі наслідки довгого сну:

Серцево-судинні захворювання – занадто довгий сон може підвищити ризик розвитку серцевих хвороб.

Зайва вага – тривалий сон знижує фізичну активність, що призводить до меншого витрачання калорій.

Цукровий діабет – хоча прямого зв'язку між діабетом і тривалим сном немає, надмірний сон часто веде до малорухомого способу життя та набору ваги, що збільшує ризик захворювання.

Проблеми з концентрацією – занадто багато сну може ускладнювати виконання звичайних завдань. Якщо людина спить довго, але часто прокидається, вона не отримує необхідного для відновлення сну, який є життєво важливим для нервових клітин мозку.

Депресія – цей стан може бути як причиною, так і наслідком. Депресія може змусити людину спати довше, а тривалий сон може загострити депресивний стан.

Головний біль – у людей, які страждають від частих головних болів, тривалий сон може посилювати напади. Дослідники вважають, що це пов’язано з тим, що надмірний сон активує певні нейротрансмітери в мозку.

Чому постійно хочеться спати

Ось деякі фактори, що сприяють підвищеній сонливості:

Психологічні: стрес, депресія, тривога. Фізичні: залізодефіцитна анемія, знижена функція щитоподібної залози, синдром обструктивного апное сну, побічні ефекти ліків і деяких добавок до їжі. Спосіб життя: надмірне вживання алкоголю та кофеїну, робота в нічні зміни.

Іноді організму потрібен додатковий час для відновлення: наприклад, можна виділити час для денного сну, якщо робочий графік особливо напружений або ви сильно втомилися.

Однак, якщо такі додаткові години сну не сприяють поліпшенню самопочуття, варто проконсультуватися з терапевтом. Спеціаліст допоможе з'ясувати причини сонливості і призначить лікування. Якщо проблема полягає в якості сну, він направить до сомнолога.