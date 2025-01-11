Почему постоянно хочется спать: перечень основных причин
Постоянная сонливость может быть связана со многими факторами, в частности стресс, усталость, хронические заболевания или воздействие некоторых медикаментов, таких как антидепрессанты.
Чтобы узнать точную причину, рекомендуется обратиться к терапевту, который проведет детальный опрос, обследование и при необходимости направит к сомнологу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sleep Foundation.
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К каким последствиям может привести слишком много сна
Исследования показывают, что существует связь между долгим сном и снижением уровня энергии. Когда человек спит слишком долго, это может привести к ухудшению работоспособности, проблем с памятью, повышенной тревожности и постоянной сонливости в течение дня.
Вот возможные последствия долгого сна:
- Сердечно-сосудистые заболевания – слишком долгий сон может повысить риск развития сердечных болезней.
- Лишний вес – длительный сон снижает физическую активность, что приводит к меньшему расходованию калорий.
- Сахарный диабет – хотя прямой связи между диабетом и длительным сном нет, чрезмерный сон часто ведет к малоподвижному образу жизни и набору веса, что увеличивает риск заболевания.
- Проблемы с концентрацией – слишком много сна может затруднять выполнение обычных задач. Если человек спит долго, но часто просыпается, он не получает необходимого для восстановления сна, который является жизненно важным для нервных клеток мозга.
- Депрессия – это состояние может быть как причиной, так и следствием. Депрессия может заставить человека спать дольше, а длительный сон может обострить депрессивное состояние.
- Головная боль – у людей, которые страдают от частых головных болей, длительный сон может усиливать приступы. Исследователи считают, что это связано с тем, что чрезмерный сон активирует определенные нейротрансмиттеры в мозге.
Почему постоянно хочется спать
Вот некоторые факторы, способствующие повышенной сонливости:
- Психологические: стресс, депрессия, тревога.
- Физические: железодефицитная анемия, сниженная функция щитовидной железы, синдром обструктивного апноэ сна, побочные эффекты лекарств и некоторых добавок к пище.
- Образ жизни: чрезмерное употребление алкоголя и кофеина, работа в ночные смены.
Иногда организму требуется дополнительное время для восстановления: например, можно выделить время для дневного сна, если рабочий график особенно напряженный или вы сильно устали.
Однако, если такие дополнительные часы сна не способствуют улучшению самочувствия, стоит проконсультироваться с терапевтом. Специалист поможет выяснить причины сонливости и назначит лечение. Если проблема заключается в качестве сна, он направит к сомнологу.