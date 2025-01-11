Почему постоянно хочется спать: перечень основных причин

Постоянная сонливость может быть связана со многими факторами, в частности стресс, усталость, хронические заболевания или воздействие некоторых медикаментов, таких как антидепрессанты.

Чтобы узнать точную причину, рекомендуется обратиться к терапевту, который проведет детальный опрос, обследование и при необходимости направит к сомнологу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sleep Foundation.

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К каким последствиям может привести слишком много сна

Исследования показывают, что существует связь между долгим сном и снижением уровня энергии. Когда человек спит слишком долго, это может привести к ухудшению работоспособности, проблем с памятью, повышенной тревожности и постоянной сонливости в течение дня.

Вот возможные последствия долгого сна:

Сердечно-сосудистые заболевания – слишком долгий сон может повысить риск развития сердечных болезней.

Лишний вес – длительный сон снижает физическую активность, что приводит к меньшему расходованию калорий.

Сахарный диабет – хотя прямой связи между диабетом и длительным сном нет, чрезмерный сон часто ведет к малоподвижному образу жизни и набору веса, что увеличивает риск заболевания.

Проблемы с концентрацией – слишком много сна может затруднять выполнение обычных задач. Если человек спит долго, но часто просыпается, он не получает необходимого для восстановления сна, который является жизненно важным для нервных клеток мозга.

Депрессия – это состояние может быть как причиной, так и следствием. Депрессия может заставить человека спать дольше, а длительный сон может обострить депрессивное состояние.

Головная боль – у людей, которые страдают от частых головных болей, длительный сон может усиливать приступы. Исследователи считают, что это связано с тем, что чрезмерный сон активирует определенные нейротрансмиттеры в мозге.

Почему постоянно хочется спать

Вот некоторые факторы, способствующие повышенной сонливости:

Психологические: стресс, депрессия, тревога. Физические: железодефицитная анемия, сниженная функция щитовидной железы, синдром обструктивного апноэ сна, побочные эффекты лекарств и некоторых добавок к пище. Образ жизни: чрезмерное употребление алкоголя и кофеина, работа в ночные смены.

Иногда организму требуется дополнительное время для восстановления: например, можно выделить время для дневного сна, если рабочий график особенно напряженный или вы сильно устали.

Однако, если такие дополнительные часы сна не способствуют улучшению самочувствия, стоит проконсультироваться с терапевтом. Специалист поможет выяснить причины сонливости и назначит лечение. Если проблема заключается в качестве сна, он направит к сомнологу.