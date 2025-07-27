Чому після схуднення на Оземпік "падають" сідниці
- Оземпікові сідниці – це втрата об'єму сідниць після швидкого схуднення через втрату жирової та м'язової маси.
- Причини включають різке схуднення, відсутність фізичного навантаження та недостатнє споживання білка.
Оземпікові сідниці – це неофіційний термін, яким описують втрату обєму й форми сідниць після швидкого схуднення. Це може виникати після застосування препаратів для зниження ваги, як от Ozempic чи Wegovy.
Водночас експерти із Medical News Today пояснили, що цей ефект не є прямим побічним результатом дії ліків, а радше наслідком швидкої втрати жирової й м’язової маси, передає 24 Канал.
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Чому так відбувається?
Коли людина різко худне, жир зменшується по всьому тілу, зокрема й у сідницях, а шкіра не завжди встигає адаптуватися до нових форм. Це призводить до обвислості, "плаского" вигляду або в'ялості тканин у цій зоні.
Також велике значення має м'язовий тонус. Якщо під час схуднення не включати в режим тренування силові вправи та не дотримуватись достатнього рівня білка в харчуванні, організм втрачає не лише жир, а й м'язи. Сідничні м'язи зменшуються в об'ємі, що ще більше погіршує естетичний вигляд.
Що розповідають пацієнти?
Ті, хто мав досвід схуднення на Оземпік, часто діляться подібним досвідом.
"Скинула 20 кілограмів за 7 місяців… Фігура виглядає краще, але сідниці зовсім зникли!", – поділилась досвідом жінка на одному з форумів.
Також люди зауважують, що важливо стежити за харчуванням, якщо вирішили худнути за допомогою цих препаратів.
"Якщо не вживаєш достатньо білка, цілком можливо, що втрачаєш м'язи, а не тільки жир – зокрема в області сідниць".
Причини виникнення "Оземпікових сідниць"?
- Різке схуднення, при якому організм втрачає і жир, і м'язи.
- Відсутність фізичного навантаження, зокрема вправ на м'язи сідниць.
- Недостатнє споживання білка, необхідного для підтримки м'язової маси.
- Втрата еластичності шкіри, що не встигає підтягнутись після зменшення обсягів.aa
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