Почему после похудения на Оземпик "падают" ягодицы после похудения
- Оземпиковые ягодицы – это потеря объема ягодиц после быстрого похудения из-за потери жировой и мышечной массы.
- Причины включают резкое похудение, отсутствие физической нагрузки и недостаточное потребление белка.
Оземпиковые ягодицы – это неофициальный термин, которым описывают потерю объема и формы ягодиц после быстрого похудения. Это может возникать после применения препаратов для снижения веса, таких как Ozempic или Wegovy.
В то же время эксперты из Medical News Today объяснили, что этот эффект не является прямым побочным результатом действия лекарств, а скорее следствием быстрой потери жировой и мышечной массы, передает 24 Канал.
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Почему так происходит?
Когда человек резко худеет, жир уменьшается по всему телу, в том числе и в ягодицах, а кожа не всегда успевает адаптироваться к новым формам. Это приводит к обвислости, "плоского" вида или дряблости тканей в этой зоне.
Также большое значение имеет мышечный тонус. Если во время похудения не включать в режим тренировки силовые упражнения и не придерживаться достаточного уровня белка в питании, организм теряет не только жир, но и мышцы. Ягодичные мышцы уменьшаются в объеме, что еще больше ухудшает эстетический вид.
Что рассказывают пациенты?
Те, кто имел опыт похудения на Оземпик, часто делятся подобным опытом.
"Сбросила 20 килограммов за 7 месяцев... Фигура выглядит лучше, но ягодицы совсем исчезли!", – поделилась опытом женщина на одном из форумов.
Также люди отмечают, что важно следить за питанием, если решили худеть с помощью этих препаратов.
"Если не употребляешь достаточно белка, вполне возможно, что теряешь мышцы, а не только жир – в частности в области ягодиц".
Причины возникновения "Оземпиковых ягодиц"?
- Резкое похудение, при котором организм теряет и жир, и мышцы.
- Отсутствие физической нагрузки, в частности упражнений на мышцы ягодиц.
- Недостаточное потребление белка, необходимого для поддержания мышечной массы.
- Потеря эластичности кожи, что не успевает подтянуться после уменьшения объемов.aa
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