У 1945 році Артур Холл, працюючи в Шеффілдському університеті в Англії, помітив зміни в частоті моргання під час читання вголос. Смикання повік збігалося з пробілами в тексті, що дозволило йому припустити, що це допомагає читачам робити паузи, повідомляє 24 Канал з посиланням на PsyArXiv.

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Нове дослідження моргання

Розвиваючи цю гіпотезу, психолог Луіза Богертс з Гентського університету в Бельгії та її команда провели аналіз даних з дослідження Ghent Eye Tracking Corpus, у рамках якого 15 учасників читали роман Агати Крісті мовчки протягом чотирьох сесій, в той час, як їхнє моргання фіксувалося. За результатами спостережень учасники в цілому моргнули 30 367 разів.

Наші результати явно показують, що моргання під час читання не є випадковим». Читачі менш схильні моргати після слів, які зустрічаються в тексті частіше, порівняно з рідкісними словами. Частота моргання збільшується після фіксації на менш уживаних словах, що вказує на вплив когнітивних зусиль на цей процес,

– пояснила Богертс.

Функції моргання

Дослідники дійшли висновку, що моргання може виконувати функцію "когнітивної паузи". Також було помічено, що частота моргання в середньому на 4,9 раза вища на знаках пунктуації в порівнянні з іншими місцями в тексті, на 3,9 раза вища в кінці рядків і на 6,1 раза вища, коли ці елементи збігаються.

"Збільшена частота моргання біля знаків пунктуації та в кінці рядків може свідчити про те, що це природні контрольні точки уваги – ми зосереджуємося на них і робимо паузу для моргання. Ці результати підтверджують гіпотезу про те, що моргання під час читання є стратегічним і пов’язаним з когнітивними вимогами тексту", – підсумувала дослідниця.

Вчені прогнозують, що в майбутньому, хоча й не в найближчому, онлайн-спостереження за морганнями може використовуватися для оцінки рівня концентрації пілотів, авіадиспетчерів та інших фахівців, для яких критично важливо зберігати пильність.