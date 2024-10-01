Коли слід непокїтись, якщо ви, чи ваша близька людина говорить уві сні, розповіла спеціалістка з поведінкової медицини сну Мішель Дреруп.

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Під час сну люди можуть:

шепотіти, або говорити дуже тихо;

проговорювати фрази чи слова звичайним голосом;

викрукувати окремі слова;

говорити цілими зв'язними реченнями або вести діалоги;

видавати незрозумілі звуки.

В усіх цих випадках мова про порушення сну – парасомнію. На відміну від лунатизму, розмова уві сні зазвичай не становить небезпеки, але може порушити сон інших людей.

Чому люди говорять уві сні

Зазвичай один цикл сну триває близько 90 хвилин. Людина потребує 4 – 5 таких циклів на добу, щоб відпочити. Якщо наш мозок "подразнюється" на будь-якому з цих етапів, це може вплинути на якість сну.

Говорити уві сні ви можете через вплив певних факторів, як от джетлаг, недосипання, апное, стрес чи вживання алкоголю. Іноді це пов'язано зі сновидіннями. Зокрема, це може виникати в будь-якій фазі сну, як під час швидкого (REM), так і глибокого сну.

Водночас розмова уві сні може бути симптомом інших порушень. Наприклад, при розладі поведінки люди можуть буквально "грати" свої сновидіння – кричати, бити руками або навіть ходити. Подібне може траплятися і при лунатизмі або нічних кошмарах.

Чи варто хвилюватися Зачасту розмовляти уві сні – це норма, і не є феноменом. Але якщо такі розмови починаються раптово в дорослому віці, супроводжуються криками, відчуттям страху або агресивними діями, варто проконсультуватися з лікарем. Це може бути ознакою серйозніших порушень сну.

Як покращити сон і перестати говорити уві сні

Перед тим, як бити на сполох, варто спробувати налагодити режим сну і відпочинку. Можливо, справа у перевтомі та поганій гігієні сну. Тож, ось кілька порад, яких слід дотримуватись, аби припинити розмовляти уві сні: