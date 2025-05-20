Геморой – це захворювання, що характеризується розширенням вен у нижній частині прямої кишки, повідомляє 24 Канал з посилання на Digestive Diseases Week.

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Нове дослідження впливу тривалого сидіння на унітазі

У дослідженні взяли участь 125 пацієнтів, які проходили колоноскопію. Виявилося, що 66% опитаних беруть із собою смартфон у туалет, а 35% визнали, що це значно подовжує їхнє перебування там.

54,3% читають новини,

44,4% переглядають соціальні мережі,

30,5% пишуть листи та повідомлення.

Подібні опитування лише фіксують зв'язок і можливі фактори ризику, але для остаточного підтвердження впливу читання у туалеті на розвиток геморою необхідні додаткові масштабні дослідження.

Чому тривале сидіння на унітазі шкодить

У США щорічно майже 4 мільйони людей звертаються до лікаря з приводу геморою, однак ця проблема досі вивчена недостатньо – всеосяжне національне дослідження з цього питання проводилося лише раз, у 1989 році.

У кінці прямої кишки розташовані венозні сплетення, м'язова та сполучна тканина, що допомагають процесу дефекації. Якщо ці структури запалюються чи кровоточать – діагностують геморой. Причин цьому багато, але серед головних називають тривале сидіння на унітазі, надмірне напруження та часті походи у туалет.

Згідно з деякими науковими роботами, тривале перебування на унітазі може сприяти розвитку геморою через розширення венозної мережі анального каналу. Саме тому лікарі радять не залишатися у туалеті довше 10 хвилин, а деякі навіть рекомендують обмежитися 3 хвилинами.

Це підтверджують результати дослідження сотні пацієнтів із підтвердженим гемороєм: вони витрачали на читання у туалеті помітно більше часу, ніж їхні здорові однолітки.

Фахівці вважають, що надмірний "туалетний скролінг" шкодить правильній туалетній гігієні. Автори одного з досліджень навіть запропонували офіційно визнати туалет зоною без смартфонів.

Головна порада медиків – обмежуйте час, проведений у туалеті, зосереджуйтесь на основному завданні й залишайте телефон за дверима туалету.