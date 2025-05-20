Геморрой – это заболевание, характеризующееся расширением вен в нижней части прямой кишки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Digestive Diseases Week.

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Новое исследование влияния длительного сидения на унитазе

В исследовании приняли участие 125 пациентов, которые проходили колоноскопию. Оказалось, что 66% опрошенных берут с собой смартфон в туалет, а 35% признали, что это значительно продлевает их пребывание там.

54,3% читают новости,

44,4% просматривают социальные сети,

30,5% пишут письма и сообщения.

Подобные опросы лишь фиксируют связь и возможные факторы риска, но для окончательного подтверждения влияния чтения в туалете на развитие геморроя необходимы дополнительные масштабные исследования.

Почему длительное сидение на унитазе вредит

В США ежегодно почти 4 миллиона человек обращаются к врачу по поводу геморроя, однако эта проблема до сих пор изучена недостаточно – всеобъемлющее национальное исследование по этому вопросу проводилось лишь раз, в 1989 году.

В конце прямой кишки расположены венозные сплетения, мышечная и соединительная ткань, помогающие процессу дефекации. Если эти структуры воспаляются или кровоточат – диагностируют геморрой. Причин этому много, но среди главных называют длительное сидение на унитазе, чрезмерное напряжение и частые походы в туалет.

Согласно некоторым научным работам, длительное пребывание на унитазе может способствовать развитию геморроя из-за расширения венозной сети анального канала. Именно поэтому врачи советуют не оставаться в туалете дольше 10 минут, а некоторые даже рекомендуют ограничиться 3 минутами.

Это подтверждают результаты исследования сотни пациентов с подтвержденным геморроем: они тратили на чтение в туалете заметно больше времени, чем их здоровые сверстники.

Специалисты считают, что чрезмерный "туалетный скроллинг" вредит правильной туалетной гигиене. Авторы одного из исследований даже предложили официально признать туалет зоной без смартфонов.

Главный совет медиков – ограничивайте время, проведенное в туалете, сосредотачивайтесь на основной задаче и оставляйте телефон за дверью туалета.