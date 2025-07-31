Цей простий інгредієнт у чаї зберігає всі антиоксиданти
- Додавання лимонного соку до чаю допомагає зберегти антиоксиданти та посилює їхню дію завдяки вітаміну C.
- Слід додавати лимон у чай, коли він трохи охолов, та уникати додавання молока, яке може знижувати антиоксидантну активність.
Чай є щоденним ритуалом багатьох людей. Чай ми пʼємо, коли захворіли, коли хочемо заспокоїтись, чи навпаки збадьоритись. Для цього обираємо – травʼяний, чи зелений чай. Сортів чаю чимало, популярними наразі також є матча, ройбуш, червоний чай, улун. Цей перелік можна продовжувати, але наразі хочемо розповісти про інгрідієнт, який здатний посили корисні властивості чаю.
Простий трюк, як от додати трохи лимонного соу у чашку чаю, зробить напій не просто смачнішим, а й кориснішим. Так, саме лимон допомагає зберегти цінні речовини в чаї та посилює їхню дію, розповіли фахівці з харчування для EatingWell, інформує 24 Канал.
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Як зробити чай ще кориснішим?
Використовуйте свіжий лимонний сік – у ньому найбільше вітаміну С. Також важливо не перегрівати чай, зокрема, температура не повинна перевищувати 71 градус.
Додавати лимон у чай слід тоді, коли він трохи охолов. Це вбереже вітамін С від руйнування. Також не слід додавати в чай молоко, воно може знижувати антиоксидантну активність.
Чому корисно пити чай з лимоном / Фото Unsplash
Зауважимо, що впровадити звичку пити чай з лимоном не складно. Якщо влітку вам не хочеться гарячих напоїв, спробуйте охолоджений чай із лимоном і медом. Такий напій навпаки допоможе охолодитись і принесе чимало користі організму. А ось гарячий чай на сніданок або під час обідньої паузи, допоможе перезавантажитись та стане новим чудовим ритуалом.
Чому саме лимон
Дослідження показують, що лимонний сік допомагає зберегти антиоксиданти в чаї, особливо в мате, зеленому та чорному. У поєднанні з вітаміном С антиоксиданти, зокрема катехіни, стають стабільнішими та краще засвоюються організмом. Фахівці також пояснили, що під час травлення ці корисні сполуки можуть швидко руйнуватися, особливо в некислому середовищі. Натомість лимон допомагає уникнути цього.
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