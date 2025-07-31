Чай є щоденним ритуалом багатьох людей. Чай ми пʼємо, коли захворіли, коли хочемо заспокоїтись, чи навпаки збадьоритись. Для цього обираємо – травʼяний, чи зелений чай. Сортів чаю чимало, популярними наразі також є матча, ройбуш, червоний чай, улун. Цей перелік можна продовжувати, але наразі хочемо розповісти про інгрідієнт, який здатний посили корисні властивості чаю.

Простий трюк, як от додати трохи лимонного соу у чашку чаю, зробить напій не просто смачнішим, а й кориснішим. Так, саме лимон допомагає зберегти цінні речовини в чаї та посилює їхню дію, розповіли фахівці з харчування для EatingWell, інформує 24 Канал.

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Як зробити чай ще кориснішим?

Використовуйте свіжий лимонний сік – у ньому найбільше вітаміну С. Також важливо не перегрівати чай, зокрема, температура не повинна перевищувати 71 градус.

Додавати лимон у чай слід тоді, коли він трохи охолов. Це вбереже вітамін С від руйнування. Також не слід додавати в чай молоко, воно може знижувати антиоксидантну активність.

Чому корисно пити чай з лимоном / Фото Unsplash

Зауважимо, що впровадити звичку пити чай з лимоном не складно. Якщо влітку вам не хочеться гарячих напоїв, спробуйте охолоджений чай із лимоном і медом. Такий напій навпаки допоможе охолодитись і принесе чимало користі організму. А ось гарячий чай на сніданок або під час обідньої паузи, допоможе перезавантажитись та стане новим чудовим ритуалом.