Этот простой ингредиент в чае сохраняет все антиоксиданты
- Добавление лимонного сока в чай помогает сохранить антиоксиданты и усиливает их действие благодаря витамину C.
- Следует добавлять лимон в чай, когда он немного остыл, и избегать добавления молока, которое может снижать антиоксидантную активность.
Чай является ежедневным ритуалом многих людей. Чай мы пьем, когда заболели, когда хотим успокоиться, или наоборот взбодриться. Для этого выбираем – травяной, или зеленый чай. Сортов чая немало, популярными сейчас также являются матча, ройбуш, красный чай, улун. Этот перечень можно продолжать, но пока хотим рассказать об ингредиенте, который способен усилить полезные свойства чая.
Простой трюк, вроде добавить немного лимонного соу в чашку чая, сделает напиток не просто вкуснее, но и полезнее. Так, именно лимон помогает сохранить ценные вещества в чае и усиливает их действие, рассказали специалисты по питанию для EatingWell, информирует 24 Канал.
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Как сделать чай еще более полезным?
Используйте свежий лимонный сок – в нем больше всего витамина С. Также важно не перегревать чай, в частности, температура не должна превышать 71 градус.
Добавлять лимон в чай следует тогда, когда он немного остыл. Это убережет витамин С от разрушения. Также не следует добавлять в чай молоко, оно может снижать антиоксидантную активность.
Почему полезно пить чай с лимоном / Фото Unsplash
Заметим, что внедрить привычку пить чай с лимоном не сложно. Если летом вам не хочется горячих напитков, попробуйте охлажденный чай с лимоном и медом. Такой напиток наоборот поможет охладиться и принесет немало пользы организму. А вот горячий чай на завтрак или во время обеденной паузы, поможет перезагрузиться и станет новым замечательным ритуалом.
Почему именно лимон
Исследования показывают, что лимонный сок помогает сохранить антиоксиданты в чае, особенно в мате, зеленом и черном. В сочетании с витамином С антиоксиданты, в частности катехины, становятся более стабильными и лучше усваиваются организмом. Специалисты также объяснили, что во время пищеварения эти полезные соединения могут быстро разрушаться, особенно в некислой среде. Зато лимон помогает избежать этого.
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