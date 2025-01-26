Ейджизм – форма упередженості, при якій люди піддаються жорстокому поводженню або стикаються з необґрунтованими обмеженнями через свій вік, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Institutes of Health.

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Що таке ейджизм

Процес формування таких обмежень часто має певну логіку:

У свідомості людини виникає стереотип або узагальнення, які часто є помилковими. Наприклад, поширене уявлення про те, що всі літні люди втрачають професійні навички. На основі цього стереотипу приймається якесь рішення. У випадку з вищезгаданим прикладом, людей старшого віку можуть не брати на роботу або звільняти з посад через упередження щодо їхньої непрофесійності. Масовість таких явищ призводить до формування глобальної дискримінації.

Упереджене ставлення за віковою ознакою стосується не лише літніх людей. Молодь також часто стикається з ейджизмом. Їм приписують легковажність, інфантильність і брак професійних знань. В результаті коло людей, яких роботодавці готові прийняти, значно звужується. Якщо людина виходить за межі "середнього" віку, до неї виникає більше питань.

На сьогодні ейджизм залишається однією з найбільш соціально прийнятних форм дискримінації, і багато хто не бачить у цьому проблеми.

Часто ейджизм зумовлений конфліктом поколінь. Молоді люди не завжди готові сприймати відмінності у поглядах і потребах між ними та літніми людьми. Останні, своєю чергою, часто не сприймають думки молоді серйозно, вважаючи, що їхній життєвий досвід ставить їх у більш вигідне становище.

Ейджизм негативно впливає на якість життя людей та на суспільство в цілому. Дискримінація молодих зменшує значущість їхньої думки в політичних питаннях, заважає кар'єрному зростанню та підвищує психологічний тягар на робочому місці. Для літніх людей ейджизм пов'язаний зі зниженням психоемоційного та фізичного здоров'я, підвищенням соціальної ізоляції, фінансовою нестабільністю, зниженням якості життя та підвищенням ризику передчасної смерті.

Що можна зробити

Для ефективної протидії ейджизму необхідні системні зміни, які охоплюватимуть різні вікові групи та сфери суспільного життя. Дослідження показують, що боротьба з гнобленням літніх людей у колективах може загострити ейджизм стосовно молоді.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) пропонує три напрямки для протистояння віковій дискримінації:

Законодавчі заходи – захист прав людини. Освітні реформи – розвиток емпатії, зменшення упереджень та спростування міфів про різні вікові групи. Взаємодію між поколіннями – створення можливостей для стирання меж між віковими групами та спростування упереджень.

Самосприйняття

Важливо протистояти віковій дискримінації, спрямованій на себе. Під впливом суспільства людина часто формує уявлення про себе, які не мають нічого спільного з реальністю, що обмежує її та заважає повноцінному життю.

Розуміючи, наскільки важко протистояти суспільній думці, важливо замислитися над негативними переконаннями про себе, з якими ви можете попрацювати самостійно або з допомогою близьких. Іноді може знадобитися підтримка фахівця, наприклад, психолога або психотерапевта.