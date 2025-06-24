Офтальмолог Крейг Сі пояснила для Cleveland Clinic, чому виникають неприємні відчуття в очах після купання, як хлор впливає на очі та як полегшити симптоми, передає 24 Канал.

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Чому після басейну печуть очі

Коли хлор потрапляє в очі, він може спричинити хімічний кон'юнктивіт – тимчасове подразнення слизової оболонки ока. Цей стан викликає:

почервоніння;

сухість;

запалення;

свербіж;

печіння;

тимчасове погіршення зору.

Варто знати. Якщо ви звинувачуєте лише хлор, то хочемо зауважити, що він лише один із компонентів, які використовують для знезараження води в басейнах. При цьому важливу роль відіграє й рівень pH води – показник кислотності, який впливає на її агресивність до шкіри та очей.

До того ж, вода в басейні гіпотонічна порівняно зі слізною рідиною – тобто містить менше солей. Через це вода з басейну буквально "втягується" в клітини очей, викликаючи їхнє набрякання.

Саме тому офтальмологи не радять промивати очі звичайною водою або зберігати лінзи в ній, а використовувати фізрозчин.

Як позбутися подразнення очей

Якщо після плавання ваші очі почервоніли й сверблять, допоможуть прості дії. Передусім промийте обличчя та очі чистою, не хлорованою водою. Можна використовувати зволожувальні краплі, або спробувати прикласти холодний компрес. При потребі використайте стерильний очний розчин, та якщо симптоми не минають, краще звернутися до офтальмолога.

Зауважте. Зазвичай подразнення та неприємні відчуття минають самостійно за кілька годин. Але якщо ви часто плаваєте або вже маєте сухість очей, дискомфорт може тривати день чи два.

Як уникнути цього стану

Насправді купатись в басейні і при цьому уникнути подразнення очей, можливо. Щоб зберегти комфорт і зір, дотримуйтесь простих порад: