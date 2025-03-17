Спазмолітики знімають інтенсивні, мимовільні та часто болісні скорочення м’язів, які називаються спазмами, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

Також на тему Як побороти біль без таблеток: знайшли новий дієвий спосіб

Як діють спазмолітики

Спазми можуть виникати в різних групах м’язів людського організму:

Скелетні м’язи – це м’язи кінцівок, черевного преса, спини й інші, які можна контролювати свідомо. Гладка мускулатура – працює автономно, без участі свідомості, й входить до складу внутрішніх органів, таких як кишківник, судини, матка, бронхи тощо.

Деякі спазмолітики діють виключно на гладкі м’язи, інші – на скелетні. При цьому препарати для зняття спазмів скелетної мускулатури застосовуються лише тоді, коли інші методи не дають результату. Найчастіше до спазмолітиків звертаються при болях у животі або менструальних болях, викликаних спазмами гладкої мускулатури.

Для зняття спазмів ці препарати діють двома шляхами:

Впливаючи на центральну нервову систему (ЦНС) – спазмолітики центральної дії пригнічують сигнали, які викликають скорочення м’язів, або посилюють дію гальмівних нейромедіаторів. Впливаючи безпосередньо на м’язи – периферичні спазмолітики знижують тонус м’язів.

До популярних препаратів периферичної дії, які впливають на гладкі м’язи, належать дротаверин ("Но-шпа") та папаверин. Примітно, що обидва ці препарати не затверджені Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

У яких випадках використовуються спазмолітики

Спазмолітики, які впливають на скелетні м’язи, призначають для лікування міофасціального больового синдрому та інших патологій опорно-рухового апарату. Вони застосовуються при болях у попереку, шиї, плечах або голові, що пов’язані з напруженням м’язів у результаті фізичних навантажень, стресу чи інших факторів.

Проте такі препарати використовують лише в останню чергу, якщо не допомагають інші методи лікування: масаж, розтяжка, протизапальні препарати або антидепресанти.

Спазмолітики, які впливають на гладкі м’язи, найчастіше застосовуються для зменшення болю в животі, викликаного:

синдромом подразненого кишківника,

функціональною диспепсією,

центрально-опосередкованим шлунково-кишковим болем та іншими розладами травлення.

Проте їхня ефективність при таких станах залишається під питанням. Експерти часто сумніваються у доцільності їхнього використання, пропонуючи замість цього антидепресанти або інші сучасні методи терапії хронічного болю.

Наскільки доцільне застосування спазмолітиків

Для полегшення менструальних болів спазмолітики також не включені до сучасних рекомендацій. У таких випадках лікарі радять використовувати нестероїдні протизапальні препарати або гормональні контрацептиви для довгострокового вирішення проблеми.

Виникає питання: чи не перебільшена ефективність спазмолітиків? Насправді ні. Їх застосування виправдане в інших медичних сферах, таких як:

неврологія,

анестезіологія,

урологія.

Спазмолітики застосовуються для лікування тяжких спазмів м’язів, викликаних:

розсіяним склерозом, церебральним паралічем, наслідками інсульту, травмами спинного мозку або м’язової тканини.

У хірургії та невідкладній медицині ці препарати використовують для розслаблення м’язів, контролю серцевого ритму під час наркозу або пригнічення роботи слинних залоз. Окремі спазмолітики з групи блокаторів альфа-адренорецепторів допомагають при гіперплазії передміхурової залози та болях, спричинених проходженням каменів через сечовід.

Більшість ефективних спазмолітиків відпускаються виключно за рецептом лікаря. Що ж до препаратів на кшталт дротаверину, які можна придбати без рецепта, їх ефективність досі потребує глибшого вивчення. Водночас дослідження показують, що понад 80% людей застосовують "Но-шпу" без призначення лікаря, і майже всі вони залишаються задоволені її дією. Можливо, такі препарати потребують додаткових досліджень, щоб повністю розкрити їх потенціал.