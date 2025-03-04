Чи здатний чай очищувати воду

Науковці з Північно-Західного університету вирішили з’ясувати, чи може чай допомогти зменшити вміст важких металів у воді. Результати їхнього дослідження були опубліковані в журналі ACS Food Science & Technology, інформує 24 Канал.

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Фахівці протестували різні сорти чаю – чорний, зелений, улун, білий, ромашковий та ройбуш. Досліджували як у вигляді листового чаю, так і в пакетиках. Воду навмисно забруднювали свинцем, хромом, міддю, цинком і кадмієм, після чого нагрівали майже до кипіння та заварювали чай від кількох секунд до 24 годин.

Окремо науковці перевірили, чи впливає матеріал чайних пакетиків на процес фільтрації. Для цього протестували порожні пакетики з бавовни, нейлону та целюлози.

Результати дослідження

Виявилося, що не всі матеріали чайних пакетиків однаково ефективні у затримуванні металів. Бавовняні та нейлонові пакетики майже не фільтрували забруднення, тоді як целюлозні продемонстрували значно кращі результати. Це пояснюється їхньою текстурою та збільшеною поверхнею, яка краще зв’язує іони металів.

Втім, у нейлонових пакетиків є ще одна проблема — вони можуть виділяти мікропластик.

Нейлонові пакетики розповсюджують мікропластик, що може потрапляти в організм разом із напоєм, – зазначив один з авторів дослідження Бенджамін Шиндел.

Що стосується самого чаю, то ефективніше всього поглинати метали здатне подрібнене листя, особливо чорного чаю. Дослідник пояснив, що під час обробки його листя зморщується, пори відкриваються, а площа поверхні збільшується, що сприяє кращому поглинанню металів.

Зауважте. Також важливим фактором виявилася тривалість заварювання. Чим довше настоювався чай, тим більше металів він видаляв. Коротке заварювання практично не давало ефекту, тоді як тривале настоювання, особливо в холодній воді, суттєво знижувало рівень забруднень.

Як застосувати ці знання у повсякденному житті

Щоб зменшити вміст важких металів у воді, варто заварювати чай довше. Якщо занадто міцний смак вам не до вподоби, можна приготувати більшу порцію і розігріти перед вживанням.

Крім того, варто віддавати перевагу чаю в целюлозних пакетиках або листовому чаю, уникаючи нейлонових пакетиків, які часто мають форму пірамідок.

Окрім здатності очищувати воду, чай багатий антиоксидантами, що сприяють зниженню запалень та зменшують ризик серцево-судинних захворювань, діабету та навіть раку. Тож, незалежно від проблеми важких металів у воді, чашка чаю завжди буде корисним вибором.