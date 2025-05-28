Мова про дослідження, проведене фахівцями Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal) за підтримки фонду la Caixa. Детальніше про висновки розповідає 24 Канал.

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Вчені виявили: дві прості звички – сніданок у першій половині дня та довга перерва без їжі вночі – пов'язані зі здоровішою вагою.

Деталі дослідження

Учасниками стали люди віком 40–65 років із проєкту GCAT | Genomes for Life. У 2018 році вони відповіли на анкети про харчові звички, а через 5 років понад 3000 осіб повторно надали дані про своє здоров'я.

Одна з авторок, Лучіана Понс-Муццо, пояснила, що ранні прийоми їжі краще узгоджуються з циркадними ритмами – нашим природним біологічним годинником. Це допомагає тілу ефективніше спалювати калорії і краще контролювати апетит. Проте дослідниця додає, що для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.

Чоловіки – у зоні ризику

Окрему увагу вчені звернули на групу чоловіків, які починали їсти дуже пізно – після 14:00 – і тривалий час утримувались від їжі. Часто ці люди мали менш здоровий спосіб життя: палили, пили алкоголь, мали нижчий рівень освіти та ігнорували середземноморську дієту. Цікаво, що серед жінок подібних закономірностей не виявили.

Пропуск сніданку не допомагає худнути

Попри популярність переривчастого голодування, дослідники підкреслюють: його ефективність залежить від форми. Камілла Лассаль, одна зі співавторок, зазначає: у чоловіків, які пропускають сніданок, не спостерігалося жодних переваг у зниженні ваги. І навіть інтервенційні дослідження доводять: пропуск сніданку не кращий, ніж звичайне зменшення калорій.