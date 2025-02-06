Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
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Що відомо про розбронювання медиків в Україні
Так, нещодавно Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників. Водночас потреби Сил оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання.
Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу,
– вказав міністр Віктор Ляшко.
"Розбронювання" медичних працівників відбуватиметься на запит щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Далі Міністерство охорони здоров’я проводитиме консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників.
"Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами Порталу Дія, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних", – вказують у МОЗ.
Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до ЗСУ з призначенням на медичні посади. Контракти укладатимуть терміном на 1 рік.