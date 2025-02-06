Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Что известно о разбронировании медиков в Украине

Так, недавно Правительство разрешило бронировать 100% медработников. В то же время потребности Сил обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования.

Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла,

– указал министр Виктор Ляшко.