Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізький обласний ЦКПХ.

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Що відомо про ботулізм через ботокс

Лікарі пояснили, що мовиться про ятрогенний ботулізм, який виникає внаслідок введення ботулотоксину при проведенні косметологічної маніпуляції.

Ботулізм – це серйозне, іноді смертельне захворювання, що вражає нервову систему, спричинене ботулотоксином. Зараження відбувається через вживання їжі, що містить токсин, часто домашнього консервування. Важливо пам’ятати, що ботулізм є відносно рідкісним захворюванням, але його наслідки можуть бути дуже серйозними.

Ботокс призводить до блокування нервових імпульсів своєю нейротоксичною дією. Це спричиняє параліч м’язів, що використовують для розслаблення м’язів у косметології та лікуванні деяких захворювань.

При потраплянні ботулотоксина з їжею у травну систему викликає тяжке отруєння та проявляється найчастіше такими симптомами як:

м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати),

сильно виражена сухість у роті,

нечіткий зір (немов "сітка" або "туман" перед очима) та/або виражене двоїння предметів.

У ЦКХП наголошують, що ці симптоми пов’язані з паралічем м’язів, тому за підозри на ботулізм необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.