Популярний білковий сніданок може змінювати мікробіом кишківника

Вибір білка в раціоні може суттєво впливати на роботу кишечника. Річ у тім, що різні джерела білка по-різному змінюють склад та активність мікробіому – спільноти бактерій, що населяють наш травний тракт.

Про це свідчать результати нового дослідження вчених з Університету штату Північна Кароліна, передає 24 Канал.

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Дієта має набагато глибший вплив на здоров'я, ніж ми припускали раніше. Особливо це стосується кишкової мікрофлори, механізми якої ще не до кінця вивчені,

– зазначив один з авторів Альфредо Блейклі-Руїс.

Як проводили дослідження

Під час експерименту мишей годували раціонами з одним джерелом білка: соєю, горохом, коричневим рисом, яєчним білком або дріжджами. Такий підхід дозволив окремо оцінити вплив кожного типу на мікробний баланс в кишечнику.

Застосовуючи високоточні методи метагеномного та метапротеомного аналізу, дослідники виявили значні зміни в активності кишкових бактерій – особливо при вживанні білків з коричневого рису, дріжджів та яєць.

Яйця – в центрі дослідження

Найбільшу увагу привернув ефект дієти з яєчним білком. У мишей активізувалися бактерії, що виробляють ферменти для розщеплення гліканів – складних вуглеводів, які часто прикріплені до білкових молекул.

У лабораторних умовах ці ферменти діяли подібно до тих, що руйнують муцин – білкову основу захисного слизу кишечника. Це може становити загрозу для здоров'я, адже порушення цілісності слизової оболонки може стати тригером для запальних процесів та інших захворювань ШКТ.

"Ми бачимо потенційний зв'язок між білковою дієтою на основі яєць та можливим пошкодженням кишкового захисту. Це відкриття ми плануємо вивчити глибше", – підсумував Блейклі-Руїс.