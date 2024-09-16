Трохи статистики: приблизно 70% бігунів повідомляли, що відчували біль у боку під час пробіжки. У медичному словнику цей біль називають транзиторний біль у животі, тобто той, який пов'язаний з фізичним навантаженням. Тож, розповідаємо, чому виникає цей стан.

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У дослідженні за участі майже тисячі спортсменів,ідеться, що біль у боці виник у 75% плавців, 69% бігунів, 52% учасників, які займались аеробіними вправами, 47% баскетболістів та 32% велосипедистів.

Характер болю

До характеристик транзиторного болю в животі належать:

найчастіше виникає в бічних частинах середньої частини живота вздовж реберного краю, хоча може виникати в будь-якій ділянці живота;

в більшості випадків біль локалізований;

здебільшого виникає у вигляді спазму, як гострий або колючий напад, але іноді може відчуватися як ниючий тупий біль;

біль у правому боці зустрічається частіше, ніж у лівому ;

; зачасту людмя доводиться сповільнитися або припинити заняття спортом на кілька хвилин, аби зменшити інтенсивність болю.

Чому виникає біль в боці

Узагалі точної і одночначної причини виникнення болю у боці під час фізичних навантажень не існує. Натомість науковці пропонують кілька теорій щодо цього. Наприклад, факторами, які провокують біль можуть бути:

спазм діафрагми;

недостатнє кровопостачання діафрагми, коли кров від неї відводиться під час фізичних навантажень;

перенапруження зв'язок, які з'єднують внутрішні органи з діафрагмою;

тертя між шарами очеревини – оболонки, яка вистеляє внутрішні стінки черевної порожнини та огортає органи черевної порожнини;

подразнення міжреберних нервів під час компресії міжхребцевих дисків при повторюваних динамічних рухах тулуба;

збільшення припливу крові до печінки та селезінки, адже кровообіг покращується під час фізичних навантажень;

зниження кровопостачання кишківника або його розтягнення.

Як зменшити біль у боці під час тренування

Узагалі, цей стан цілком нормальний. Він не є шкідливим і не потребує лікування. Однак, якщо вам із цим некомфортно і це впливає на вашу результативність, чи настрій під час занять спортом, радимо прислухатись до порад фахівців, аби зменшити прояви болю і попередити наступні можливі епізоди.

Тож, аби припинити біль в боці при фізичних навантаженнях можна:

почати глибоко дихати;

масажуйте болючої ділянки;

виконайте кілька нахилів тулуба вперед;

припиніть на якийсь час ваше тренування.

А ось для того, щоб профілактувати епізоди болю варто обмежити споживання їжі на 2 – 3 години до початку тренування. Уникати продуктів з високим вмістом вуглеводів, стосується це і напоїв. Наприклад, склянка фруктового соку перед пробіжкою – погана ідея.

Не забувайте робити розминку і регулювати дихання під час тренування. Також можна спробувати попрацювати над зміцненням м'язів живота та діафрагми. Стежте за водним балансом, але безпосередньо за годину перед тренуванням обмежте споживанн води.