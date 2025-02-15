Однією з важливих умов для безкоштовного проведення діагностики є наявність у медичного закладу договору з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), передає 24 Канал.

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Послуга МРТ та КТ

У НСЗУ наголосили, що лікар приймає рішення щодо направлення на КТ або МРТ для встановлення чи підтвердження діагнозу хворого.

Обстеження можна зробити у будь-якому закладі, який уклав договір із НСЗУ за пакетом послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", зокрема за напрямком "Інструментальна діагностика".

Вартість таких послуг оплачується державою, при цьому медичні установи отримують:

685,1 гривні – за МРТ;

1216,75 гривні – за КТ із контрастуванням;

542,5 гривні – за КТ без контрастування.

Як знайти, де можна пройти безкоштовно КТ або МРТ

Щоб дізнатися, чи проводить конкретний медичний заклад потрібне обстеження, можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677.

Додатково інформацію можна перевірити через електронну карту на сайті НСЗУ. Для цього необхідно зайти до розділу "Е-дані" → "Аналітичні панелі (Дашборди)" та обрати карту медичних послуг за програмою медичних гарантій.

На лівій панелі карти потрібно вибрати вкладку "Код послуги направлення" та ввести в полі "Назва послуги" сім цифр направлення у форматі 00000-00 або вказати повну назву обстеження, наприклад, "комп'ютерна томографія грудної клітини".

Після введення даних з'явиться список відповідних послуг, де можна обрати потрібну. На карті та в таблиці буде відображено заклади, які надають ці послуги.

У таблиці також можна побачити адреси й контактні телефони лікарень, а також перевірити їхній графік роботи, натиснувши на назву установи.

Важливо звернути увагу на колонку "Кількість", де зазначено число погашених направлень у цьому закладі за останні 90 днів. Це допоможе визначити актуальність та доступність послуг.