Прийом добавок та модні дієти можуть підвищувати ризики раку

Безрецептурний прийом добавок неефективний в боротьбі з раком, а подекуди становить загрозу вашому здоров'ю. Зокрема, це може навпаки лише підвищувати ризики розвитку онкології.

Деталі дослідження

До такого висновку дійшла група вчених на чолі з молекулярним онкологом Антоніо Джордано, керівником Фонду Sbarro Health Research Organization (SHRO) та викладачем університетів Темпл (США) і Сієни (Італія). Їхнє дослідження опубліковано у Expert Review of Anticancer Therapy, передає 24 Канал.

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Учені проаналізували вже наявні наукові дані щодо впливу харчових добавок і різних дієт на стан онкопацієнтів і дійшли висновку, що ефективність таких підходів у лікуванні раку все ще не доведена.

Навпаки, самолікування вітамінами може викликати гіпервітаміноз і навіть сприяти росту пухлин. Під питанням і безпечність популярних дієт, як от кето, інтервального голодування чи веганства,

– наголосили у дослідженні.

Важливо! Такі практики самлікування та "профілактики" можуть загрожувати виснаженням і кахексією.

Якого типу харчування дотримуватись

Тож, фахівці радять не захоплюватися трендами, а дотримуватися перевірених принципів здорового харчування. І наразі найбільшш доведеною у цьому контексті вважається середземноморська дієта, яка забезпечує організм необхідними нутрієнтами й підтримує фізіологічний баланс.

"Захоплення модними нутриційними підходами без участі фахівців може завдати шкоди", — наголосив професор Джордано. Він закликає не відмовлятися від доказової медицини та перед будь-якими змінами в харчуванні консультуватися з лікарем.

Учені також наголосили, що для профілактики і підтримки якості життя важливі не дієти чи добавки, а комплексний підхід, який передбачає збалансоване харчування, помірну фізичну активність і регулярні чекапи.