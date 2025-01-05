Голлі ніколи не мала здорової ваги, і це загострилося після трагедії в її родині. Свою історію жінка розповіла журналістам New York Post, інформує 24 Канал.

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Переломний момент у житті дівчини

Її сестра втратила двох дітей, що стало сильним емоційним ударом. У цей період Голлі пристрастилася до алкоголю та фастфуду, через що її вага швидко зросла до 105 кілограмів.

"Одного разу в нічному клубі незнайомий чоловік прокричав, що я схожа на великого кита. Це стало останньою краплею", – розповідає Голлі.

Як дівчині вдалось схуднути

Переломним моментом для Голлі стало тверде рішення змінити своє життя. Вона почала з поступових кроків. Спершу переглянула харчування, зокрема, відмовилася від калорійної їжі та почала ретельно стежити за своїм раціоном. Наступним кроком дівчина додала у свою рутину фізичну активність.

Ці прості, але послідовні зміни допомогли їй не лише схуднути, але й відновити психічне здоров'я.

"Я почуваюся неймовірно! У мене постійно багато енергії, і я стала набагато впевненішею у собі", — ділиться Голлі.

Наразі Голлі важить 70 кілограмів і пишається своїм прогресом. Її історія є прикладом того, як навіть у складні періоди можна знайти сили змінити життя на краще.